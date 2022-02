2022年「亞太網路科技高峰會」(APRICOT)將於月底線上舉行

「亞太網路科技高峰會」(APRICOT)由1996年開始每年都會在亞太地區不同地方舉辦,是區域內最具指標性的網絡運營科技大會。因為疫情關係,今年的高峰會將於2月21日至3月3日期間在線上舉行。來自 50 多個國家及地區的優秀互聯網工程師、運營商、研究人員、服務提供商等會參與包括研討會、BOFs和論壇等主題活動,並討論有關互聯網網絡技術和趨勢的話題。

一共有76位演講嘉賓參加此次高峰會,其中包括 Fiber@Home 的行政總裁 Sharful Alam、Drik ICT Ltd and ITEL ltd 的創始人S.M Altaf Hossain、亞太互聯網絡信息中心首席科學家Geoff Huston等。會議內容涵蓋安全行動、DoS攻擊、互聯網政策、IXP的建設、IPv6等熱門話題。APNIC旨在支持亞太地區互聯網基礎設施的發展,並打造一個全球化、開放、穩定、安全的互聯網。



亞太互聯網絡信息中心執行委員會的選舉也會在高峰會期間舉行。本次選舉涉及三個席位,超過10位候選人。候選人的履歷都相當豐富,有些甚至「青出於藍勝於藍」。其中盧恆是亞洲最大的IP地址解決方案提供者LARUS香港有限公司的行政總裁。LARUS亦是香港唯一的IP服務提供商,在該領域始終保持全球領先地位。公司擁抱本地市場,與本港企業不斷加強合作,保持長遠競爭力。

盧恆在區域互聯網註冊管理機構系統(RIR)有長達十幾年的網際網路治理經驗。他是數字時代全球化的堅定支持者,深信“一個世界,一個互聯網”理念。他希望保護IPv4屬性的註冊價值,促進IPv6的使用,以及保持互聯網治理的穩定性。盧恆主張在當前IPv4市場中鼓勵良性競爭,在追求進步的同時激勵他人,並解決相應的定價問題。他的願景是確保任何種族、經濟階層以及信仰的人都可以自由訪問互聯網。憑藉出色的行業經驗和管理能力,盧恆分別獲得三間公司(華為新加坡和兩間巴基斯坦最大互聯網服務供應商(ISP)的提名,認為他能夠幫助中心邁向新未來。

香港作為國際金融大都市,亦是亞太地區資訊及通訊科技樞紐。藉著本港相對開放的政策,令國際和本地互聯網服務供應商能夠在香港蓬勃發展。亞太互聯網絡信息中心的香港成員由創會初期的22名成員到現時已經有超過950名成員,但仍缺少來自本港的核心委員,希望本次競選會帶來改變。

