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【電力股解構】電力股跌跌不休有原因！反彈要走？一個原因話你知仲有得跌

17/02/2022

　　中資電力股持續走弱，主要受累於煤價上漲蠶蝕利潤，多家電企相繼發盈警，向市場響起警號！華潤電力(00836)公布1月發電量數據，除了總售電量按月下跌外，包括風能、水能的新能源發電量按月均錄得雙位數跌幅，相反火電發電量則按年、按月錄得升幅。究竟市場應如何解讀？潤電股價何時見底？

潤電發電量按月跌4% 新能源發電量欠佳

　　潤電上月附屬電廠總發電量約1683萬兆瓦時，按年、按月分別升2%及跌4%。火電廠仍是主要發電來源，發電量按月、按月分別升2%及3%。至於新能源業務，包括風電場、水電站及光伏電站，僅光伏電站的發電量錄得按年、按月增長；作為第二大發電來源的風電場，發電量則按月急跌27%；水電站發電量亦按月跌13%，情況並不理想。

 

潤電上月風、水電發電量按月均錄雙位數跌幅。（《開市Good Morning》截圖）


摩通籲增持潤電 把握理想入市時機

　　潤電近期頻頻傳出負面消息，包括上周四（10日）發盈警，受累燃煤成本大幅上升，預告去年純利跌七至八成。除此以外，據報公司計劃分拆可再生能源部門在香港上市，籌集最多156億元。市場原本憧憬部門於內地上市，以釋放更多價值，消息卻令市場大失所望，觸發股價在過去一周累瀉近23%。


　　截至半日，潤電股價已連跌第五個交日，今早（17日）曾挫逾4%，低見15.36元，再創去年8月以來新低，其後一度拗腰倒升1%，惟中午收市跌0.7%，報16.04元。其他電力股同樣偏軟，龍源電力(00916)及中國電力(02380)分別跌0.7%及1%。


　　摩通發表報告分析潤電近期跌勢，指投資者對公司分拆資產存在懷疑，加劇拋售情況。不過，若股價回落至14至15元，意味可再生能源的市帳率約1倍，與同業相比折讓三成，屆時潤電估值變得吸引。該行相信，待全年業績公布、有更清晰的分拆計劃及今年業務指引後，將是入市時機。該行維持潤電目標價24.5元，評級為「增持」。

上調電費難抵銷成本上漲 今年不應沾手電力股
　　
　　不過，國農證券董事總經理林家亨則對潤電持相反看法，看淡潤電及一眾電力股前景。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上表示，中央去年下半年就煤價持續高企容許電廠上調電費，刺激電力股顯著受捧，惟事實上，加電費並不足以抵銷煤價上漲所帶來的成本上升；加上電力作為民生業務，中央不會讓行業存在暴利，直言電力股的股價與盈利能力早已脫軌。

　
　　若持有電力股的投資者現在應如何是好？林家亨認為，在一眾電力股中，綠電股防守力相對較高，尤其是中國電力，其新能源業務較潤電理想；加上其於去年12月進行配股，料抗跌能力較高。不過，他提醒，抗跌力高不代表具備反彈條件，料短、中期仍處於調整格局。至於持有潤電的投資者則應盡快減持止蝕。即使煤價不再上升，目前電力股估值仍然高企，未來股價仍有下跌空間，籲投資者今年不宜沾手。


　　此外，林家亨提醒，過往投資者部署電力股主要因為其高股息率，惟在預計今年人民幣有調整空間下，派息金額折合港元所計算的股息率或會下降；而且在股價錄過大跌幅而不進行止蝕，定會出現「貪息輸本」的情況。他強調，投資者需嚴守股價跌低於買入價8－10%便止蝕的紀律。



經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

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《異動股》電力股普跌，潤電挫近３％，中國電力跌２％
《國企紅籌》龍源電力（００９１６）發短期融資券，籌２０億人幣

 

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