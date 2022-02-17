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渣打去年業績遜預期　宣布回購股份股價仍下挫

17/02/2022

        港股踏入業績公布期，渣打(02888)打頭陣，率先於今日(17日)中午公布2021年度全年業績，渣打去年基本除稅前溢利雖升55%，但差過市場預期；去年第四季稅前法定虧損按年收窄54%，亦差過預期，另香港市場第四季稅前基本溢利亦大減87%。管理層雖承諾於2024年或之前達10%有形股東權益回報，並將開展7.5億(美元．下同)股份回購，近日亦有大行指加息的利好因素尚未完全反映於股價上，且料其到2024年回購額將達26億元，但今日股價仍跌逾2%，其他銀行股亦普遍下跌。

 

 (資料圖片)

 

去年基本除稅前溢利升55%　香港市場第四季溢利大減87%

 

       渣打2021年基本除稅前溢利按年升55%至38.96億元，差過市場預期的43億元，按固定匯率基準按年上升61%，每股基本盈利增加111%至76.2仙。稅前法定盈利33.47億元，按年升1.08倍。渣打建議末期息每股9仙，全年合共派息每股12仙，上升33%。期內經營收入147.13億元，按年持平。受到低息環境影響，經調整淨息差1.21厘，按年收窄10基點。信貸減值錄2.63億元，按年減少89%。

 

      單計去年第四季，按年比較扭虧，稅前基本溢利1.39億美元，2020年同期為虧損1.92億美元。稅前法定虧損按年收窄54%至2.08億美元，差過預期。基本經營收入錄33.3億元，按年升4%，按固定匯率基準計算則按年升5%。期內信貸減值錄2.03億元，按年減少46%，淨利息收入按年跌4%至16.97億元。淨息差1.19厘，按年收窄5基點。

 

　　其中亞洲地區全年除稅前基本溢利31.16億元，按年升11%；經營收入104.48億元，按年升1%；信貸減值錄4.34億元，按年跌71%。至於香港市場，去年稅前基本溢利11.81億元，按年下跌7.2%，經營收入34.4億元，下跌1.3%，信貸減值增加26%，有2.51億元，不過第四季稅前基本溢利3000萬元，按年大幅減少87.2%，經營收入按年跌逾7%至7.5億元。

 

渣打：於2024年前達10%有形股東權益回報　即將回購7.5億美元股份

 

      渣打集團行政總裁溫拓思承諾採取一系列廣泛行動，力求在2024年或之前，令有形股東權益回報達到10%。集團訂立2022至2024年間目標，包括令複合年均增長率達到8至10%；基本增長5至7%，額外3%來自利率上升。今年全年收入增長預期在5至7%的基本目標範圍內。此外，加快高回報的富裕客戶業務增長，擴充大眾零售銀行業務規模並保持盈利，將成本對收入比率從去年的76%降低至60%左右。另集團將於短期內開展7.5億元的股份回購。

 

　　集團主席韋浩思表示，儘管與疫情及地緣政治相關的不明朗因素依然存在，但看到許多非常吸引的機遇，預期全球經濟今年繼續增長，但速度會比去年為慢，亞洲作為集團最大的業務區域，將仍然是世界上增長最快速的地區，有信心繼續推動甚至加快集團策略性重點工作，將為利益持份者創造長期和可持續的價值。

 

摩通：加息影響尚未完全反映　料到2024年回購額將達26億美元

 

　　另摩根大通近日發表研究報告指，匯控(00005)及渣打年初至今的股價表現均跑贏本地銀行及恒生指數，主要由於利率前景改善，惟加息的影響尚未完全反映，短期內渣打或見更多上行空間，將渣打目標價由57港元升至68港元，將匯控目標價由60港元上調至68港元，均予「增持」評級。摩通又上調渣打去年第四季的股份回購預測至7.5億美元，預計從去年第四季度到2024年，渣打的累計回購額將達到26億美元，並預期匯控每年有20億美元的股份回購。

 

　　摩根士丹利則指，由於淨息差和財富管理業務收入受壓，料香港銀行表現第四季受壓，但隨著淨息差改善將帶動股價上漲，隨著美國和英國加息，料2023年淨息差將強勁反彈，將成為股價的動力，而匯控及渣打則對利率走勢最為敏感。

 

     渣打今日收市跌2.23%報57.05港元，將於下周二(22日)公布業績的匯控(00005)則跌0.86%收報58港元，恒生(00011)跌0.72%報166.6港元，中銀香港(02388)跌1.71%報31.55港元，東亞銀行(00023)跌1.13%報14.02港元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

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