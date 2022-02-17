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【預算前瞻】稅務學會倡派三千元消費券　應全面檢討稅制擴闊稅基

17/02/2022

　　政府將於下周三（23日）公布新一份財政預算案，香港稅務學會對此作出建議，認為繼續著眼於推行短期內支持受疫情重創的企業和個人的措施，同時營造良好的營商和稅務環境以推動中長期經濟發展。

 


　　稅務學會建議，政府再向每名合資格人士發放新一輪總額為3000元的電子消費券；寬減2021／22課稅年度100%的利得稅和薪俸稅，上限1萬元、寬減2022／23年度四個季度的差餉，每季上限1500元，及豁免2022／23年度商業登記費；及將分期繳稅附加費措施延長至2021／22課稅年度。


　　被問到為何消費券的建議金額偏低，該會會長吳錦華指出，上年度政府派發5000元消費券旨在刺激經濟復甦，但現時在第5波疫情下，許多商業活動暫停，派發高金額的消費券也難起刺激之效，加上疫情未知何時結束，當局應該預留資源針對性支援受疫情影響較大的行業。


倡豁免800萬以下物業首次置業印花稅 提高各項免稅額度


　　在民生方面，該會建議政府將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率從現時的17%降低至15%；豁免向年滿18歲的香港永久性居民、物業市值不高於800萬元徵收首次置業印花稅；薪俸稅或個人入息課稅扣減最高10萬元的租金支出；建議擴大長者醫療券計劃，將合資格年齡門檻由65歲降低至60歲；提高各項免稅額及允許分攤供養父母／祖父母／外祖父母免稅額和長者住宿照顧開支扣稅額約15%至20%等。


回應BEPS 2.0應全面諮詢持份者 再促全面檢討香港稅制


　　隨著經合組織實施有關「稅基侵蝕及利潤轉移」國際稅務改革框架方案（BEPS 2.0），及歐盟將香港併入其不合作稅收管轄區「灰色名單」。稅務學會建議對此制定回應時，應考慮盡早及全面諮詢持份者，特別是關於香港於2023年引入本地最低稅率的利弊以及該制度的構思，倡設適應期；盡可能採納經合組織的簡化措施；如果對被動收入的離岸申索引入經濟實質要求，應提供明確指引；和考慮由BEPS 2.0及歐盟灰名單兩者所引致的香港稅制改變的潛在相互關連。


　　該會再度呼籲政府全面檢討香港稅制，建議應修訂《稅務條例》以提高稅務清晰度和明確性及檢視目前稅務優惠措施的有效性。同時，應該繼續探討如何擴闊香港稅基和減低香港財政收入的波動。例如，政府可以考慮於適當時機引入新稅種（如間接稅）或徵費，以擴闊香港的稅基。


　　稅務學會理事曾詠雅表示，政府收入長期依賴賣地收益，情況不太理想。她提到，政府曾有意開徵銷售稅但惹來社會強烈迴響，認為當局在研究諮詢引入新稅種時應開展更多公眾教育工作，強調檢討稅制非旨在增加庫房收入，而是擴闊本港現時狹窄的稅基。吳錦華補充指，本港稅制已有50年沒有重大變動，實施BEPS 2.0等提供了一個好時機作全面檢討，強調大改稅制不是短時間就能推行，當局應盡早對此進行研究和諮詢。

 

撰文：經濟通採訪組

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