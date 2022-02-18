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【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關

18/02/2022

　　隨著烏俄局勢再度緊張，有消息指昨日（17日）烏克蘭政府軍隊向親俄地區發炮，兩國再次陷入隨時開戰狀態，隔晚美股三大指數急挫，其中道指大跌逾600點，加密貨幣市場亦難以避免回吐，比特幣跌至四萬美元關口，以太幣則再度失守三千美元關口，市場避險情緒升溫，倫敦金升三連升突破千九美元。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)


　　另外，中方繼續權衡兩國局勢升溫的反應，早前國家主席習近平與俄國總統普京會面，分析指中國試圖平衡俄國與西方之間的經濟關係，由於中國從俄羅斯進口大量石油，中國較為擔心美國因此進行更嚴重的貿易限制。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報40589.16(美元．下同)，升0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報2883.98元，跌0.27%；艾達幣報1.02元，升0.46%；瑞波幣報0.7783元，升1.22%。

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2022 15:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/02/2022 15:55
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