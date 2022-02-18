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《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金

18/02/2022

　　恒生指數半日收市報24674，跌117點或0.48%，主板成交509.89億元。恒生中國企業指數報8677，跌34點或0.39%。恒生科技指數報5627，跌35點或0.62%。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)



張智威：憧憬加息利銀行股，支撐恒指

　　俄烏戰雲密佈，形勢反覆，昨日烏東地區出現擦槍走火情況，再度引發美股大幅調整，但對港股影響輕微。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美股波幅一向大於港股，而且早前升幅較大，故現時調整幅度亦較深，港股亦較難跟隨，料將維持現行格局。他解釋，恒指仍受俄烏局勢及疫情加劇影響，難以突破25000阻力位；但另一方面憧憬美國加息因素，以及預期內地人行的放水措施，支撐一眾恒指重磅銀行股，造成目前「升唔上、跌唔落」局面。

俄軍壓境將令緊張氣氛維持

　　針對變幻莫測的俄烏局勢，張智威預期將會維持緊張，即使短期未必會真正開打，但十萬俄方大軍壓境，未進入烏克蘭都已令氣氛緊張。但他指出，俄軍在北京冬奧完結前都未會有進一步行動，因中俄兩國互為朋友關係，料俄羅斯不會在「盟友」喜慶時候大煞風景。冬奧將於周日（20日）舉行閉幕式，他進一步預期俄方最快都會在周一（21日）才有所行動。但張智威又指出，近期歐洲多國都成功與普京對話，望以外交手段化解危機，料短期局勢維持拉鋸，亦不容過於樂觀。

油價90美元以上都持續有利三桶油

　　油價及金價近日受戰事消息刺激炒高，張智威指油價較受此次事件影響，即使昨日有傳美國與伊朗核談判有新進展，油價回吐，但於每桶90美元上方仍非常硬淨，預期緊張氣氛將令油價維持現行水平。但他指出，俄烏若開打對美國亦未必有利，因進一步刺激油價上升，將會進一步惡化美國通脹情況。


　　港股三桶油亦受油價影響上落，張智威指尤其中海油(00883)及中石油(00857)，本身具有較佳基本面優勢，所以即使油價波動也對其影響較小。舉例如中海油早前公佈的2022年至2024年派息比率將不少於40%，中石油亦發出全年盈喜，種種因素再加上油價企穩90美元，令油價走勢亦較強。他指，只要油價維持90美元之上，都會令油股維持強勢，除非俄烏方面講明不會開打令油價回落，但他指即使成真也非一兩星期佩發生。

買金礦股不如買黃金ETF

　　另外金價亦受緊張氣氛刺激，上破每盎司1900美元。張智威指黃金為傳統避難工具，尤其於打仗時候。現時緊張局勢維持，預期金價或有機會進一步上試2000美元。港股金礦股近期受惠獲炒高，但張智威指金礦股仍會受個別公司業績或消息影響，故建議看好金價投資者可以留意黃金類ETF SPDR金ETF(02840)，與金價升幅較貼近，但目前溢價達1.47%，回落後才更值博。


　　但張智威同時指出，俄烏局勢喘穩後或會令金價出現調整，但目前仍然值博。此外，油價飆高會加劇美國遏止通脹的步伐，進一步加息會令資金由金市流走，故目前原油比黃金值博，因油價受加息因素影響較細。

 

撰文:經濟通市場組

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