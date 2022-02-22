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【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近

22/02/2022

　　俄羅斯總統普京發表電視講話指，他將會承認烏克蘭東部兩個親俄地區，並指親西方政府對俄羅斯構成威脅，令其進入烏克蘭邊境提供藉口，目前約有１５萬俄國軍隊已經接近烏克拉邊境，而美國拜登政府宣布對分離烏克蘭的地區進行處罰，令油價一度飆升至97美元。加密貨幣市場普遍下跌，比特幣進一步下跌至37000美元關口，以太幣亦失守2600美元。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）


　　英國金融服務公司 Hargreaves Lansdown 的分析師表示，目前金融時常相當敏感，令投資者對市場的信心消散，目前俄國與西方關係再次惡化，情況難以估計。目前美國股市因紀念日而休息一天，而歐洲股市普遍下挫，市場預計亞洲股市今日同樣都會回調。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報37188.97(美元．下同)，升0.49%(24小時比較．下同)；以太幣現報2590.57元，升0.88%；艾達幣報0.8630元，升0.82%；瑞波幣報0.7106元，升1.25%。



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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 17:59
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