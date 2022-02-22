  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃師傅：騰訊增不明朗因素　持貨者初步防線435元

22/02/2022

 嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　俄烏戰火一觸即發，俄羅斯股市大跌逾10%；隔晚（21日）美股休市，美指期貨向下，夜期收市跌穿24000。除地緣政治因素，港股亦需留意監管消息、業績等。騰訊(00700)最新成新箭靶，有傳將被「重錘」、遊戲版號年內審批，內地亦抵制炒作元宇宙概念等，股價可否繼續維持區間上落？阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團，則有傳遭內地要求金融機構等排查與其相關既業務，如何判斷科技股估值再被下調的空間？另外，今日（22日）會前瞻匯控(00005)業績，做好績前最後部署！

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 

其他油金股相關新聞：
【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！
《神州能源》沙地阿美：正就進一步在中國投資進行談判
俄軍進入烏東地區，大市跌超過７００點
《Ａ股焦點》俄烏緊張局勢升級，石油股急升，中石油Ａ漲３％
《異動股》俄派軍入烏刺激油價飆３％，中石油開升逾１％


其他科技股相關新聞：
 互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
【重拳監管】廣州通過大數據追稅，快手主播平榮被罰６２００萬元
騰訊：對小鵝拼拼進行戰略調整，團隊員工重新調配崗位
《外資精點》富瑞料軟銀上季減持阿里二千萬股，今年將加碼沽貨
《異動股》美團跌逾６％，俄烏緊急局勢續推低大市
傳騰訊即將關停電商業務「小鵝拼拼」，獨立Ａｐｐ逐步下架

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

171.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

111.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

15.620

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.620
  • 00175 吉利汽車
  • 15.640
  • 01600 天倫燃氣
  • 7.080
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.160
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 119.900
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 25.300
  • 目標︰$28.00
  • 02888 渣打集團
  • 59.600
  • 目標︰$62.12
  • 00083 信和置業
  • 10.160
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 444.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 00388 香港交易所
  • 418.200
報章貼士
  • 06098 碧桂園服務
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 00853 微創醫療
  • 22.050
  • 目標︰$32.00
  • 00669 創科實業
  • 131.400
  • 目標︰$140.80
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2022 16:50  《盤後部署》俄烏局勢不斷變化，恒指料下試23100點

22/02/2022 12:03  【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利升1.15倍，息18美仙

22/02/2022 12:09  【匯控業績】匯控(0005)擬進一步回購最多達10億美元股份

22/02/2022 12:08  恒生去年少賺16%至140億元遜預期，派第四次中期息1.8元

22/02/2022 16:31  【新冠肺炎】林鄭下午6時會見傳媒，料交代全民檢測方案

22/02/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

22/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】匯證升騰訊目標價至５８０元，維持美團買入

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場

新聞>財經熱話

俄烏局勢急轉直下恒指急跌　中資電訊股成避險佳選

新聞>FOCUS

【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
品味生活
生活

缸邊隨筆．石鏡泉

炮聲隆．扮耳聾

數碼轉型

開設元宇宙概念實體店！推NFT立體打印！快圖美4招吸數碼資訊科技人才

健康解「迷」

美國列Omicron為兒童10大殺手？本港專家：絕非類流感，幼童中招無藥可醫，都係及早打針！
DIVA CHANNEL

The Dapper Style．汝勤

商場裏的藝廊，藝壇裏的超市：推著手推車逛Art Supermarket，穿梭於充滿創意的Pop Art空間

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一趟考眼力鍛鍊智慧的過程：翡翠鑑藏二三事

Fashion

韓國時尚穿搭IG帳號推薦！休閒街頭、知性文青、簡約巴黎風，統統有參考！
健康好人生 Health Channel
疫苗通行證｜周四正式實行！邊度要用「疫苗通行證」？去商場餐廳，要嘟幾多次？何時要打齊三針？一文睇清表列範圍、安心出行新版本、注意點 新文章
快速測試套裝 | 邊款新冠快速檢測包準確？要睇兩件事！10款檢測套裝網購懶人包（附購買連結） 新文章
春日寒流突襲，勿忘給有需要的人送暖！自家製啖啖暖心素碗仔翅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 18:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急跌　中資電訊股成避險佳選
FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金