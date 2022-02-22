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【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！

22/02/2022

　　俄烏戰線一觸即發，本港新舊經濟股全線捱沽。截至中午收市，逾1200隻股份下跌，多個主要指數接近全軍覆沒，唯獨石油、金屬相關股相對硬淨。俄烏局勢緊張，市場避險情緒升溫，究竟相關資產價格及股份仍有多少上升空間？

 

俄烏戰火待發 油金價齊走高

　　俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，向烏東分派維和部隊，要求烏克蘭停止軍事行動，否則將要對可能繼續發生的流血事件承擔責任。多方批評俄方做法，美國、歐盟相繼對俄實施制裁。當中，美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國公民與烏東兩個獨立地區進行新的投資、貿易和金融來往，並從烏克蘭撤離所有外交人員。美國五角大樓稍早前表示，烏克蘭襲擊或今日開始，惟短期仍會進行外交；烏克蘭總統澤連斯基則呼籲聯合國安理會召開緊急會議。


　　地緣政局不穩，避險資產價格上升。截至今早（22日）11時42分，紐約期油漲3%，報每桶94美元，布蘭特期油亦走高逾1%，至每桶96.85美元。紐約期金及現價金均在每盎司1900美元以上水平徘徊。

 

俄烏戰線一觸即發。

（《開市Good Morning》截圖）


三桶油力保不守 中石油曾漲逾3%

　　在港股一度急瀉逾800點下，三桶油可謂力保不失，日中均全線上揚，升幅介乎1－3%，明顯跑贏不曾轉漲的港股。


　　俄羅斯出口大量石油和天然氣，外界擔心一旦西方加強制裁，將影響能源供應。油組曾經警告，在最壞情況下，油價或升至每桶125美元；另油組據報不希望4月加快增產，維持每日增產目標40萬桶。


　　不過，更能反映全球市場供求關係的布蘭特期油已逼近100美元心理關口，上周初一度高見每桶97.66美元。即使近日俄烏緊張局勢升級，油價亦未能突破前高位。究竟油價短期能否再向上突破，油股仍有多少上升空間？

 

在中海油的日線圖上，RSI與股價背馳，前高位10.46元前阻力大。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）


油、金股留意事項！

　　輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，俄烏局勢的確為本輪油價上升的催化劑，惟要提防伊朗核協議達成，或能解除對伊朗的石油出口限制，繼而增加原油供應並打擊油價。


　　三桶油中，中海油(00883)的上游業務佔比最大，中期收入佔比達52%；反觀中石油(00857)及中石化(00386)，只有4%及5%。換言之，中海油理應最直接受惠於油價上升。事實上，以年初至今，中海油累漲25%，中石油升近19%，中石化揚逾11%。要留意，中海油期內曾公布一連串措施息誘股東，當日裂口高開高走，收高近7%。


　　觀乎三桶油最新的日線圖形勢，三股股價均與各自的RSI呈現背馳現象，即RSI未能與股價同步攀升。以中海油為例，其股價上周一（14日）創出近兩年新高10.46元，惟RSI比股價在前高位時的水平還要低，可見上升動力不足。加上，當日股價在陰陽燭形態上，呈現類似「射擊之星」利淡轉向形態，反映高位沽壓尤大，持貨者不宜太進取，短期目標僅先望10.46元。


　　至於金屬相關股，黃師傅較看好紫金(02899)，其除金、銅業務外，亦進軍鋰資源領域。不過，近日股價在12元前遇阻力，且RSI同樣呈背馳現象，現價部署值博率不高。他同時提醒，金相關產品的投資者，應同時留意美國加息步伐，因加息會削弱黃金的吸引力。


經濟通通訊社記者 梁凱菱

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

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