  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接

22/02/2022

　　恒生指數半日收市報23456，跌713點或2.95%，主板成交801.08億元。恒生中國企業指數報8212，跌243點或2.88%。恒生科技指數報5165，跌161點或3.04%。

 



葉尚志：若美匯上97證環球資金避險

　　俄軍宣稱「維和」原因派軍進入烏東境內，環球股市受壓，恒指上午最多跌800點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指於23400為重要支持位，該位為1月底時所造浪底。他指，恒指於25000前遇較大阻力後回調，預期恒指跌穿23400後會有較強承接力。未來走勢需留意北水會否維持淨流入港股，甚或淨流入進一步提高，將會加大對後市的支撐。


　　葉尚志不清楚未來俄烏進一步局勢發展，但指避險情緒可根據美匯指數略知一二。近期美匯重上96水平，若未來進一步上攀97，足證環球資金避險情緒高漲，建議密切留意美匯指數變化。
　　俄烏局勢緊張引致股市動盪之下，葉尚志建議可留意穩陣股中移動(00941)，目前55元水平可以買入，短線至第二季目標上望62元水平。

 

撰文：經濟通市場組

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

171.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

111.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

15.620

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.620
  • 00175 吉利汽車
  • 15.640
  • 01600 天倫燃氣
  • 7.080
股份推介
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.160
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 119.900
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 25.300
  • 目標︰$28.00
  • 02888 渣打集團
  • 59.600
  • 目標︰$62.12
  • 00083 信和置業
  • 10.160
  • 目標︰$12.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 444.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 00388 香港交易所
  • 418.200
報章貼士
  • 06098 碧桂園服務
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 00853 微創醫療
  • 22.050
  • 目標︰$32.00
  • 00669 創科實業
  • 131.400
  • 目標︰$140.80
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2022 16:50  《盤後部署》俄烏局勢不斷變化，恒指料下試23100點

22/02/2022 12:03  【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利升1.15倍，息18美仙

22/02/2022 12:09  【匯控業績】匯控(0005)擬進一步回購最多達10億美元股份

22/02/2022 12:08  恒生去年少賺16%至140億元遜預期，派第四次中期息1.8元

22/02/2022 16:31  【新冠肺炎】林鄭下午6時會見傳媒，料交代全民檢測方案

22/02/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

22/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】匯證升騰訊目標價至５８０元，維持美團買入

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場

新聞>財經熱話

俄烏局勢急轉直下恒指急跌　中資電訊股成避險佳選

新聞>FOCUS

【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
品味生活
生活

健康大晒

快速測試套裝 | 邊款新冠快速檢測包準確？要睇兩件事！10款檢測套裝網購懶人包（附購買連結）

娛樂情報

女團COLLAR代言「爆脆雞」難抵誘惑 為食妹Day爭做吃貨

娛樂情報

女團COLLAR代言「爆脆雞」難抵誘惑 為食妹Day爭做吃貨
DIVA CHANNEL

香港‧寶‧藏．Alex Lai

一趟考眼力鍛鍊智慧的過程：翡翠鑑藏二三事

古董投資秘笈．費吉

有國際龍頭拍賣行當推手，偽術也可以賣大錢？

Beauty

Tone-Up，趕走疲倦肌膚！Caudalie抗倦系列、GUERLAIN、Jo Malone復刻版新品
健康好人生 Health Channel
支援家居隔離確診者！中醫遙距診療服務登場！過百位中醫師On List！（附中醫名單及聯絡方法）
春日寒流突襲，勿忘給有需要的人送暖！自家製啖啖暖心素碗仔翅
香港人重情人節買花！台灣人重元宵搶買湯圓！DIY層層疊「熱情果塔」送情人！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 18:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急跌　中資電訊股成避險佳選
FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
財經熱話22/02/2022
互聯網監管憂慮升級　騰訊阿里美團未止跌
財經熱話22/02/2022
《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金