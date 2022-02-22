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【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散

22/02/2022


　　2014年起即自稱獨立的兩個烏克蘭東部地區－－頓涅茨克、盧甘斯克，周一(21日)獲俄羅斯總統普京加持為「獨立國家」，簽訂友好條約、承諾互相保衛、俄軍東進「維和」……現實一邊脫離西方劇本，一邊又似曾相識。

 

　　在此之前的全國電視演講中，普京毫不掩飾對俄羅斯、烏克蘭血脈同宗論的支持，並警告，「是否承認烏東民間地區為國家，與世界及歐洲安全息息相關」。面對「北極熊」拋出的誘餌，西方最終將祭出強硬還是綏靖回應？全球資本市場先行震散。



「俄烏同宗」論藏殺機

 

　
　　長達兩個月的俄烏邊境對峙僵局，周一終見打破，但劇情似乎與白宮極力渲染的「入侵」版本不同；即使位高如俄羅斯外交情報局局長Sergei Naryshkin，面對普京在聯邦安全委員會會議上突如其來的問詢，「是否支持頓涅茨克、盧甘斯克成為獨立國家」，也一度語無倫次。

 

 

 (俄羅斯國防部 Twitter)

 


　　擁有豐富煤礦、鐵礦資源的頓涅茨克、盧甘斯克，自2014年起即由親俄分離主義分子部分控制，並據報一直獲得來自莫斯科的軍事、財政支持。

 


　　正式承認一個既定事實，本身殺傷力或有限，但可怕的是，普京順理成章聲稱，「烏克蘭不僅是一個鄰國，它是我們自己的歷史、文化、精神空間不可分割的一部分……現代烏克蘭完全是由共產主義俄羅斯布爾什維克創造」，毫不掩飾對俄羅斯、烏克蘭血脈同宗論的支持。

 



澤連斯基暗示西方綏靖

 



　　此種清楚表露對恢復前蘇聯勢力範圍的野心，被西方視作蘇聯解體後的歐洲安全架構，乃至後冷戰世界秩序走向終結的警號。俄羅斯股匯雙殺和潛在的西方制裁，難阻普京決心，俄軍以「維和」名義進入烏東地區後，會否爆發更大範圍的衝突？

 

 

 (烏克蘭國防部 Twitter)

 

 


　　戰雲密布之下，油價、金價聞聲衝高，美股期貨、亞洲股市哀鴻遍野。據高盛測算，最壞情況標指、納指將分別再挫6.2%、9.6%，油價將升13.4%，歐元將跌2%。

 


　　隨著普京打出第一張牌，並警告「是否承認烏東民間地區為國家，與世界及歐洲安全息息相關」，北約和美國會否為「絕不承認烏東獨立」的烏克蘭總統澤連斯基撐腰？回想1938年，英、法在慕尼黑一致同意將捷克斯洛伐克的蘇台德地區割讓給希特勒「以實現和平」，而澤連斯基呼籲盟友採取「明確和有效」的措施回應俄羅斯，似正正暗示西方綏靖。

 


極限施壓之餘防反高潮


　　
　　普京的第一張牌尚有後招，根據克里姆林宮跟親俄分離主義分子領導人簽署的友好條約，其所承認的頓涅茨克、盧甘斯克的範圍只限於目前的邊界；換言之，俄方暫無意助其奪取兩個地區內由烏克蘭政府軍控制的範圍。

 


　　若西方拒回應俄羅斯的訴求，包括承諾停止北約東擴、雙方裁軍並限制核武，不排除「北極熊」將續極限施壓。巧合的是，美卿布林肯周二與國務委員兼外長王毅通電話，重申不尋求搞新冷戰。

 


　　在美歐摩拳擦掌準備制裁俄羅斯之際，危機會否以反高潮的方式解決？高盛的另一預測情景就指，如衝突降級，油價、金價將轉跌12%、5%。

 

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