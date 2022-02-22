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俄烏局勢急轉直下恒指急跌　中資電訊股成避險佳選

22/02/2022

     烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯總統普京承認烏東地區兩個共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行維和任務，美國及歐盟揚言會迅速對俄羅斯實施更多更嚴厲制裁，環球股市受壓，恒指今日(22日)最多跌800點，惟仍有部分傳統股跌幅較小，其中中資電訊公司有國策支持，業務增長穩定，並有回購股份計劃，且皆派高息，實為動盪市況下最佳避險之選。

 

 (資料圖片)

 

中移動最受惠加快5G建設國策　派息連年增長

 

      最近國家發改委政策提到要引導電訊營運商加快5G建設進度，5G方案持續滲透有助電訊商向客戶銷售定價更高的數據方案，料中移動(00941)將最受惠。在去年首三季度，中移動的移動ARPU(每用戶平均收入)為50.1元人民幣，同比增幅有2.6%，反映客戶消費持續升級，期內5G客戶佔客戶總數的比例逐漸上升。中移動近日公布今年1月營運數據，5G套餐客戶按月增1447.1萬戶，遠高於中國電信(00728)的826萬戶及中國聯通(00762)的556.8萬戶，且中移動有線寬帶月內淨增客戶亦較多。



　　此外，中移動的派息政策穩定，近幾年每股分派都有增長，撇除了特別股息，分派比率亦一直保持在60%以下，或有上調空間。中移動去年首三季度業績保持穩健增長，營運收入按年增加12.9%至6486億元人民幣，EBITDA及股東應佔利潤則分別增長9.5%及6.9%，而在2021年上半年已增派6.5%股息，全年分派可望錄得增長。

 

中移動「回A」後隨即回購H股　中電信中聯通回購A股



　　中移動早於去年1月4日已宣告擬回購不超過20.48億股H股，相當於已發行股份總數的10%，約為982.8億港元，隨著「回A」完成，超額配售選擇權行使期於2月7日屆滿，便隨即啟動回購，先後於本月10日、15日、17日及18日進行回購，合共已斥資超過8.5億港元。另母公司中移動集團亦計劃今年內擇機增持介乎30億至50億元人民幣的A股，未設購買價格區間，將根據公司股價波動情況及資本市場整體趨勢適時增持。



      另中電信亦因為股價低殘觸動公司啟動穩定價格機制，上月底宣布控股股東中國電信集團計劃自今年1月28日起12個月內擇機增持不少於5億元人民幣的A股，不設價格區間。至於中國聯通，去年3月宣布以集中競價交易方式回購公司A股股份，每股最多6.5元人民幣，涉及12.5至25億元人民幣自有資金，截至1月底已累計回購股份5.13億股，佔公司總股本比例約1.66%，耗資22.05億元人民幣。

 

摩通：聯通股價有追落後空間　瑞銀：論派息比率首選中電信



       摩根大通早前發表研究報告指，中資電訊股於今年開局強勁，相信是由於市場風向輪動至防禦性價值股，以及中移動的H股回購計劃引發投資者對中資電訊股宣布更多有利於股東政策的猜測。在穩健的行業背景下，對中資電訊板塊保持正面看法。不過，考慮到中移動未來兩年增長放緩的預測，以及較弱的股息能見度，料股價再上行空間有限，但相信受惠於股權激勵計劃，目標價由52港元上調至60港元，維持「中性」評級。摩通建議投資者由中移動換馬至聯通，認為聯通股價跑輸後仍有追趕空間，又料聯通具有潛在吸引力的股息政策，以及H股較A股股價有大幅折讓，且受美國投資者的技術拋售壓力較小，目標價5.7港元，評級「增持」。至於中電信，目標價則由3.6港元升至3.7港元，評級「增持」。


      瑞銀則將中電信列為首選，認為隨著基本面進一步改善，電訊商將有更大的靈活性來提高股東回報，中電信目標價由4元提升至4.4元，中移動目標價由60元提升至75元，評級同為「買入」；聯通目標價亦由4元提升至4.4元，評級維持「中性」。瑞銀預計行業第四季EBITDA將同比增長5.1%，淨利潤將增長4.5%，其中中移動已實現全年有利增長指引，第四季增幅相對較低；中電信及中聯通淨利潤預期增長維持穩定，分別達17%及15.5%。派息方面，中電信宣布派息比率將逐步提高至2023年的70%，預期中國移動也會仿效，中聯通自由現金流較同行少，將限制派息提高空間。

 

三大電訊商估值偏低息率吸引　聯通有近8厘息



      現時中移動市盈率約9倍，市帳率0.8倍；中電信市盈率約10倍，市帳率0.5倍；聯通市盈率約9倍，市帳率0.4倍，都屬偏低水平。息率方面，目前最吸引是聯通，有接近8厘，中移為6厘，中電信則為4厘。總之，中資電訊股估值不高，派息吸引，加上回購計劃，股價不難進一步向上突破，具長線收息價值。

 

    中移動今日收市跌1.07%報55.3港元，中電信跌0.64%報3.11港元，中聯通則跌0.69%報4.35港元，至於恒指則跌2.69%或650點，收報23520點。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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