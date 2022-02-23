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【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚

23/02/2022

　　據外媒報道，中國及韓國等國將對遊戲幣（GameFi）市場進行嚴密監控，市場憂慮將對新興的區塊鏈遊戲市場打擊甚大。目前中韓兩國都對遊戲幣有一套相關的法則規管，但由於行內多隻遊戲都只是倚靠炒賣貨幣來帶熱市場，而遊戲本身並非太多玩家，分析猜測GameFi市場恐對金融市場造成打擊，因此或將收緊監管。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

　　主流幣方面，比特幣及以太幣輕微反彈，其中以太幣重返38000美元水平，以太幣亦企穩2600美元關口，OANDA 美洲高級市場分析師Edward Moya指，比特幣的價格在不久的將來可能會大幅波動，俄羅斯和烏克蘭的升級可能會使波動性升高，高低波動有機會達20%，由於地緣政治緊張局勢和美國中央更加鷹派的貨幣立場，使加密貨幣正接近被定價。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報38175.67(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報2632.22元，跌0.15%；艾達幣報0.8840元，跌0.45%；瑞波幣報0.7179元，跌0.42%。

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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php


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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 12:33
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 12:33
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