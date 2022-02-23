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熊麗萍：俄烏升溫對大宗商品影響大　港股短期支持位23000

23/02/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　俄烏局勢升溫，拜登稱俄國開始入侵，美國率先實施逆輪制裁，歐洲各國表態，隔晚（22日）美股跌逾1%，夜期跌77點，港股最新市況如何判斷？本港今日（23日）公布2022－23年度《財政預算案》，對大市有咩影響？江西銅擬分拆電解銅箔業務上市，金屬等資源股近日跑贏大市，資源股如何走？

 

 

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