【FOCUS】逆周期措施擴至1700億 基層卻難「貧者多助」

第五波疫情的海嘯式衝擊難估其頂，坐擁9467億元財政儲備(截至3月底)的特區政府，周三(23日)揭盅本屆任期內最後一份財政預算案，逆周期措施規模大舉擴張至1700億元，其中包括540億元支援抗疫、664億派發消費券，但身處水深火熱的基層市民能否指望「貧者多助」？





祭萬元消費券，按保上限再鬆綁





本港單日新增確診直逼萬宗，社交距離措施一口氣延長至4月20日；市道淡靜、百業凋敝之下，業界預警「5000間食肆及一半髮型屋」或結業，元氣初癒的本地經濟首季恐再陷萎縮。全城關注，財爺波叔短期有何「大招」救急紓困。



繼2020年、2021年各推1200億元逆周期措施後，波叔於本屆政府的告別之作施展大手筆，1700億元總承擔額主要覆蓋四方面措施：(一)全力抗擊戰勝疫情；(二)為市民和中小企紓困；(三)為下行的經濟提供支撐，並推動疫後的經濟恢復；(四)投資未來，部署經濟中長期的發展。



以中產一族計，可入袋1萬元電子消費券、1萬元薪俸稅和個人入息寬減、每戶1千電費補貼、每戶每季1500元電費補貼；若有意「細屋換大屋」，申請按保的樓價上限提升至1200萬元。無樓或失業人士又如何？除了1萬元電子消費券和較早時公布的1萬元臨時失業津貼，來自政府的甜頭或只有領取綜援者獲多半個月糧，租樓者可享10萬元租金開支扣稅。





累進差餉試水，能者多付嘆慢板





身處水深火熱的基層市民祈盼「貧者多助」，在預算案中難見優先；而唯一「富者少助」之舉，則要數累進差餉制度終於千戶萬喚始出來－－應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，超出55萬的其後25萬元租值按8%徵收，超出80萬元部分則按12%徵收，惟僅涉及約2%的私人住宅物業。



相比近鄰新加坡提出，自2024年起上調高收入者個人所得稅稅率1至2個百分點，2023年起大幅調高非自住住宅房地產稅，增設豪華車附加註冊費，以及上調消費稅以支持日益增加的醫療支出和照顧年長者，港府的理財哲學仍難言盡顯「能者多付」，以及難改繼續依頼土地收入。



至於中長期發展有何「新猷」？最大看點是預留100億元推動生命健康科技發展，以及完成「南向通」股票人民幣計價可行性研究。而面對公屋平均輪候時間「破6」創23年新高，預算案的33萬個單位大計，僅三分一預計能在首5年完成。



正如財爺在預算案結語所言，今年是香港回歸祖國25周年，標誌著香港發展的歷史新起點；深信可把香港建設成一個更公平、公義、關愛、共享的社會。但於眼下而言，這或許仍只一份新意欠奉的預算案。

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