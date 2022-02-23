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銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫

23/02/2022

      銀娛(00027)及聯想(00992)同於今日(23日)午後公布業績，其中銀娛去年虧轉盈賺13億元勝市場預期，並派特別息0.3元；聯想業績同樣勝市場預期，季度純利升62%創新高，季度收入亦首次突破200億美元，惟高盛於績後發表報告，僅予其「中性」評級，目標價9.48元，野村及大摩於績前則分別只予「中性」及「與大市同步」評級，聯想收市跌逾2%，銀娛則升3%。

 

(銀娛網頁截圖)

 

銀娛去年賺13億元派特別息0.3元　收益升逾五成

 

      銀娛(00027)公布，截至2021年12月31日止年度淨利13.26億元，勝市場預期錄虧損6.64億元至錄純利7.96億元，而上年同期淨虧損39.73億元；每股基本盈利30.5仙，而上年同期每股基本虧損91.6仙；宣派特別股息每股0.3元。期內收益196.96億元，按年升52.96%，符合市場預期介乎195.3億元至203.42億元；經調整EBITDA為35億元，勝市場預期29.09億元至33.09億元，去年則虧損10億元。單計第四季，公司淨收益為48億元，按年跌7%，按季升11%；經調整EBITDA為10億元，按年上升3%，按季上升107%。


　　公司主席呂志和表示，儘管農曆新年假期訪客受到旅遊限制而少於預期，但在高端中場帶動下博彩收益表現穩健，酒店入住率有所上升，商場銷售理想，這都是對澳門旅遊休閒潛在需求的證明。


　   銀娛業績雖理想，不過澳門統計暨普查局資料顯示，由於月內鄰近地區疫情令珠澳口岸通關措施收緊，導致1月入境旅客較去年12月減少15.4%。另據《澳門日報》報道，珠海、深圳再出現確診個案，預計核檢有效期短期內難放寬至七天，對廣東省旅客來澳意欲有影響。

 

聯想第三季純利升62%創新高　收入首達200億美元


　　聯想則公布，截至2021年12月31日止首九個月，純利16.18億美元，按年增加76.2%，每股基本盈利13.94美仙，不派第三次中期息。期內收入549.24億美元，按年升21.75%；毛利91.85億美元，升29.73%。單計第三季，錄純利6.4億美元，按年升62%，創歷史新高，亦較市場預期5.354億美元為佳，期內毛利率達16.7%，每股盈利5.5美仙；收入201.27億美元，升16.71%，首次季度收入突破200億美元大關。

 

　　當中智能設備業務第三季收入增長16%至176億美元，主要得益於數字化轉型和全球範圍內向混合辦公模式的過渡。基礎設施方案業務收入按年增長19%至19億美元，得益於雲計算服務需求，以及企業對高利潤產品的強勁需求。方案服務業務收入按年增長25%至15億美元。聯想表示，數字化轉型投資加速、新IT服務需求、雲計算和混合辦公的趨勢主導全球市場，令公司旗下的智能設備、方案服務和基礎設施方案在內的三個業務均實現兩位數的強勁增長。

 

高盛予聯想中性評級目標價9.48元　野村指電腦需求前景不明朗

 

      高盛發表研究報告指，聯想截至去年底止第三財季淨利潤按年增長62%，較該行及市場預期高出24%及19%；收入增長近17%，毛利率達16.7%，令營業收入按年增長33%，較該行及市場預期高13%及9%。期內智能設備業務收入增長16%，當中受美國、歐洲、中東以及非洲市場所帶動，智能手機收入升46%；基礎設施方案業務收入增長19%，方案服務業務收入增長25%。高盛給予聯想「中性」評級，目標價為9.48元，對應2023年預測市盈率約13.6倍。

 

      另野村績前發表研究報告，預期聯想截至去年12月底的第三財季業績和截至今年3月底的第四財季前景保持穩健，又預料第四財季的銷售額將優於正常季節性出現雙位數下降。然而，由於聯想撤回科創板上市申請，該行早前已下調其評級，加上考慮到下半財年電腦需求前景不明朗，因此維持其「中性」評級，以及10元的目標價。野村關注消費性電腦需求可能走弱，供應鏈庫存只維持至今年6月；商用電腦需求仍旺盛，但主要客戶因議價能力上升而可能於短期內調整訂單。摩根士丹利亦指預期聯想季度收入及純利勝市場預期，惟只維持其「與大市同步」評級，將目標價由9.5元上調3.16%至9.8元。

 

　　銀娛今日收市升3.04%報47.5元，成交8.92億元，其他濠賭股則普遍下跌，金沙中國(01928)跌0.87%收報22.85元，永利澳門(01128)跌0.27%報7.34元，新濠(00200)跌1.55%報8.91元，澳博(00880)跌2.46%報4.76元。聯想公布業績後股價即下挫，收市跌2.66%報8.77元，成交6.17億元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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