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【預算迴響】畢馬威：派一萬消費券符期望　政府明確無意放寬辣招

24/02/2022

　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。畢馬威中國稅務合夥人何家輝回應預算案時指，政府預計2021／22年度錄得盈餘為189億元是一個「開心的驚喜」，雖然預期2022／23年度將會錄得財赤，惟他相信這只屬短暫性，因為其後的年度將會恢復盈餘。他續指，當年沙士時本港連續4年錄得赤字，而當時財政儲備為2000多億元，而目前政府預期財政儲備將有逾9000億，甚至預期將會有過萬億元儲備，相信港府「可以做多啲嘢」。

 

（資料圖片）

 

　　他將本港財政狀況與新加坡相比，今年新加坡財政錄得赤字，但仍然向市民派發最多拆合最高9000港元，因此本港在有盈餘的情況下，派發消費券符合市民的合理期望。他表示，政府料於4月派發第一期5000元電子消費券，所需時間較對上一次縮短，相信是因為政府已有派發經驗。這亦符合行政長官預期疫情最快於4月有所紓緩的預測，料可產生協同效應。

 

　　他認為，消費券是一個幫助社會復甦的手段，而且不會恒常化，相信疫情過後市民的期望會有轉變，或希望政府可發放現金。而恒常手段要視乎長遠的公共收入，如可以考慮薪俸稅調整。

 

政府明確表示未有意向調整其他辣招 做法較透明

 

　　對於政府計劃修訂按揭保險計劃，申請樓價上限提升至1200萬元。何家輝指出，本港樓價一直受到「辣招」壓制，疫情下樓價未有大跌，反而有輕微上升，顯示市民有上車需求。而政府提供了一個正面信息，明確指出暫未有意向調整其他辣招，是次做法較明確及透明，相信有助市民作出置業決定。

 

引入累進差餉制度不會對財政收入造成很大影響


　　對於政府就住宅物業引入累進差餉制度，他預期，加幅可為政府帶來7億元收入，料雖然不會對本港財政收入造成很大影響，但可帶出「能者多付」的概念。他表示，這個概念在稅制中很普遍及可以落實執行的方案，政府表明不會調整利得稅和印花稅，是一個明確的信息，表明疫情下個人及企業均受到影響，因此不想加稅。

 

　　對於就業方面，部分行業如餐飲業及旅遊業的失業率較高，他建議政府可推出針對性的補就業計劃，因為部分餐飲業界指出「防疫抗疫基金」對它們的幫助不夠全面，建議政府密切關注行業狀況。

 

撰文：經濟通採訪組

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