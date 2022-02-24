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林家亨：恒指23000以下屬吸納良機　料阿里電商錄單位數增長

24/02/2022

嘉賓:國農證券董事總經理 林家亨

 

　　烏克蘭政府宣布周四（24日）起實施緊急狀態，美國總統拜登亦宣布加碼制裁。華爾街恐慌加劇，藍籌股ADR全線下跌，市場當未完全反映俄烏危機？阿里巴巴(09988)日內出業績！傳旗下東南亞線上購物網站Lazada未達預期估值，可見市場對阿里缺乏信心？比亞迪(01211)新車「元PLUS」預售情況理想，定價低於主要對手Tesla Model 3，比亞迪走平民化路線有利前景？

 

 

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