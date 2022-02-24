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恒指公司計錯數商湯權重大降　股價急插帶來入貨良機？

24/02/2022

　　恒生指數公司擺烏龍就納入成分股股份計錯數，累投資者追貨即坐艇。事緣恒指公司上周五(18日)才公布商湯下月7日起獲納入恒生科技指數，權重為3.94%，昨日(23日)卻指權重應為0.24%，被動買貨由原本預計18.3億元急跌至1.1億元。商湯今日(24日)一開市即急插一成半，惟公司作為人工智能獨角獸，前景一向備受看好，股價急跌或帶來趁低入貨良機。

 

(商湯網頁截圖)

 

於科指權重由3.94%降至0.24%　指數基金只需買1.1億元貨

 

       恒指公司上周五公布，商湯下月7日起獲納入恒生科技指數，當時公布商湯在科技指數的權重為3.94%。不過，恒指公司昨日發出通告，指經進一步分析後，商湯指數流通系數應為2%，而不是上周五公布的35%，公司於指數內模擬比重會被調整成0.24%，是各成分股當中最低。市場人士料商湯流通系數計算出現混亂，主要與這類科技公司股權架構複雜，在上市前有大量的前期投資者有關。


      市場估計，追蹤科指的指數基金涉及59.6億美元，大約相當於465億港元。按照上周五公布的3.94%比重，指數基金需要在3月7日指數變動生效之前，追入18.3億元的商湯股份。不少投資者眼見商湯佔科指比重不小，連日追貨，令商湯股價連升3日，累積升幅接近兩成。若商湯只佔科指0.24%，指數基金就只需買入1.1億元股份，遠少於原先估計的18.3億元。有關被動買貨會在下月4日尾市反映。

 

      另商湯同時獲納入恒生綜合指數，成為北水潛在可買股份，但由於「同股不同權」的商湯上市未滿半年，意味最快要下半年才可獲北水買賣。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

作為人工智能獨角獸前景備受看好　匯豐研究予目標價8.3元

 

      商湯去年尾上市，上市短短數日股價已倍升，原因是商湯作為港產人工智能獨角獸，市場對公司前景甚為看好，人工智能又為港股獨特概念，且又是中央力撐行業，比起騰訊(00700)、阿里這些舊科技股，商湯才是新科技。而商湯靠自主研發，故不受美國制裁影響。


      商湯亦獲大行看好，匯豐研究早前就發表研究報告，予其「買入」評級，目標價8.3元。匯豐研究指，商湯以收入計為中國最大的電腦視覺軟件供應商，預計集團能繼續保持龍頭地位，主因其有先進的人工智能基礎設施，相比同業可以更具成本效益的方式大規模生產人工智能模型，且其位於上海臨港的人工智能數據中心，支持訓練和創造人工智能模型所需的計算能力。預期商湯未來三年的收入每年可增長40%。

 

　　另中金予其「跑贏行業」評級，目標價7.3元。中金指公司是亞洲最大的AI軟體公司，具備底層全棧自研技術，在高速增長的計算機視覺行業位列第一。商湯管理團隊包括亞洲頂級的CV領域AI科學家，堅持多年大力投入底層原創技術，形成了從算力層、平台層、模型層到應用層的全棧能力。光大證券亦指，後續公司有望藉助AI基礎設施積累，逐步加強AI模型的生產效率和可擴展性，實現商業化加速，予商湯「增持」評級。

 

林家亨：恒指公司要譴責　商場短期或跌至6元　惟成為元宇宙龍頭前景沒變

 

     國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，恒指公司這次犯錯非常罕見，就新納入成分股計錯數要譴責，更要調查為何有這麼大疏忽，累投資者近日追入。現時買入短期料會坐艇，可能會跌至6元或以下，但長線對公司營運及發展計劃無任何影響。股價方面，由於前幾日過分憧憬，現在是「一盆冷水照頭淋」，很多散戶就急急沽貨，但完全沒改變商湯將來成為元宇宙龍頭的前景。

 

     商湯今日一開市即急跌14.91%報6.28元，半日收市仍跌10.71%報6.59元，成交4.82億元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 

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