【業績前瞻】阿里半日插逾6%創新低 業績難沖喜股價？

俄烏戰爭一觸即發，最新消息指，俄軍已進入烏克蘭東部城市頓涅茨克，烏克蘭首都基輔等城市遭受導彈攻擊。市場憂慮地緣政治局勢升溫，震散亞洲區股市，內地、日本、南韓等股市跌超過1%；港股半日插逾700點，失守兩萬三關。



阿里因估值過擱置Lazada融資計劃？



在64隻成分股中，59隻股份錄得跌幅，當中阿里巴巴(09988)表現最差，跌幅超過6%，報105元，再創上市新低。阿里急瀉除了受大市拖累，公司再傳出負面消息。據報阿里原訂為東南亞線上購物網站Lazada進行IPO前籌集10億美元的計劃，但因未能達到其預期估值後打退堂鼓。



消息指，阿里暫時擱置融資，是由於Lazada不需要資金，加上中美科技公司估值不斷縮水及市場持續動盪。阿里巴巴仍有意將Lazada分拆為獨立公司，若情況改變，或重新嘗試集資。

據報阿里巴巴剎停為Lazada上市前集資10億美元計劃。



主營電商業務僅得單位數增長



除此以外，阿里將於今日（24日）收市後公布業績。由於內地監管措施落實拖累業務表現，市場對業績不抱太大期望。綜合《彭博社》預測，阿里去年收入按年增長進一步放緩至11%，至約2449億元人民幣；經調整純利按年跌7%，至438億元人民幣，是近四季以來首次錄得倒退。



至於阿里分部業務，電商為主的商業分部仍是阿里主要收入來源，佔整體收入佔比達87%，惟按年增幅僅8%，至2128億元人民幣；雲計算業務則繼續成為增長引擎，預計按年增長逾30%，至210億元人民幣。

綜合彭博預測，阿里上年經調整純利按年跌7%。

（《開市Good Morning》截圖）



阿里半日錄7700萬淨質貨



阿里擱置子公司融資計劃疊加業績不被看好，兩大因素拖累阿里今早低開逾4%，其後跌勢加劇，曾插超過7%，低見104.2元，再創上市新低，半日仍跌超過6%，收報105元。其他科技股亦顯著受壓，騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)、小米(01810)插介乎3至5%。



觀乎資金流，阿里形勢確實不容樂觀！根據《經濟通HV2報價系統》，阿里半日錄7702萬資金淨主動賣出，雖然僅佔成交金額約2%，但較過去五個交易日平均的淨賣出4174萬元有所增加。大戶，即成交金額100萬或以上的交易的主動買沽比率為41:59，較過去五個交易日平均的44:56略為轉差，反映大戶沽家開始反攻。



其他科技股的資金流向同樣不理想。小米、美團和騰訊分別錄得1.46億、2.22億及3.54億元淨主動賣出，騰訊更成為現貨主板市場上資金淨質貨最多的股份，反映資金避險情緒升溫，紛紛從科技股中抽走資金。

阿里半日錄得7702萬資金淨主動賣出。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）



經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

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