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《盤後部署》俄烏兩國正式開戰　港股料短期下試22500點水平

24/02/2022

　　俄羅斯總統普京宣布，俄軍將對烏克蘭開戰。另一邊廂，美國總統拜登將稍後發表全國講話，向俄羅斯實施進一步制裁。俄烏局勢愈演愈烈，環球股市全面受挫。港股低開392點報23268，之後跌勢擴大，半日收市已跌穿兩萬三關口，午後走勢仍無好轉，更一度跌逾800點。

 

(AFP圖片)


　　科技股捱沽，即將公布業績的阿里巴巴(09988)低開4%，半日更插逾6%，盤中低見103.6元，創下H股上市以來新低，全日跌6.67%，報104.9元，為表現最差藍籌；美團(03690)跌3.62%，報170.2元；騰訊(00700)亦跌3.87%，收報427.8元。ATM三隻重磅科技藍籌股，合共為恒指拖累逾220點。


　　濠賭股亦受沽壓，金沙(01928)午後跌幅擴大，全日跌6.13%，報21.45元；上日公布業績轉虧為盈的銀娛(00027)今天都回調，收市跌1.79%，報46.65元；新濠(00200)、澳博(00880)跌逾4%；美高梅(02282)及永利澳門(01128)就挫逾近6%。


　　石油股方面，國際油價大漲，布蘭特期油更一度突破100美元。中石油(00857)高開近1%，隨住俄羅斯宣布與烏克蘭開戰，消息刺激股價午後一度升逾3%，收市升3.4%，報4.26元；中海油(00883)升1%、中石化(00386)就微跌近1%。此外，去年度多賺近八成五的百威亞太(01876)收市升4.81%，報23.95元，為全日表現最好藍籌。


　　全日62隻恒指成份股當中，只有5隻股票高收。恒指低開低收，報22901，跌758點或跌3.21%，主板成交1733.92億元。國企指數報8030，跌286點或跌3.44%。恒生科技指數報5069，跌229點或跌4.33%。


　　A股受挫。上證綜合指數報3429，跌59點或跌1.70%，成交5697.94億元人民幣。深證成份指數報13252，跌297點或跌2.20%，成交3400.07億元人民幣。



中石油有望炒至4.4元

　　大市方面，全日錄得44億資金淨流出，開市早段已未能收復去年底最後一輪跌浪的反彈浪頂23500點，目前10天線及20天線進一步下行，保力加通道及MACD熊差距擴散，9天RSI已跌到27。烏俄局勢急劇惡化，市場充斥不安情緒，影響交投氣氛，若兩國問題仍無轉機，恒指短期走勢不容樂觀，明天可能下試2020年5月的低位22500點。


　　個股方面，石油股普升，三桶油當中以中石油走勢較強。根據《經濟通HV2報價系統》，是日整體主動買沽比率為59:41，大戶主動買沽比率更去到69:31，深受大戶追捧，相信與地緣政治因素有很大關係。日線圖看，中石油股價繼續企穩在各條主要平均線之上，MACD熊差距亦開始收窄，目前9天RSI為68，短期有力繼續炒上，初步目標為2019年2月中旬至4月中旬的三底頸線4.4元水平。


　　此外，中石油走勢較弱，是日大戶主動買沽比率只有40:60，更有7173萬資金淨流出，已連續三天錄得資金淨流出。股價連續數天下跌，未能突破20天線，MACD熊差距擴闊，萬一失守今年1月至2月中的雙底頸線3.97元，可能繼續下行。

 

撰文：經濟通市場組

 

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