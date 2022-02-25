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【虛幣世界】美股反彈帶動加密貨幣，印度商討虛幣廣告監管

25/02/2022

　　俄國昨日（24日）開始對烏克蘭發動戰爭，消息令環球股市急挫，美股曾度大跌逾800點，惟美股尾市反彈，帶動加密貨幣抽升至38000美元水平，Oanda Americas高級市場分析師Edward Moya表示，比特幣在短期內保持在30000美元的水平將是一個好兆頭，這表明投資者仍然對經濟前景持樂觀態度，一旦俄羅斯/烏克蘭危機解除，風險資產應該會穩定下來。

 

（SHUTTERSTOCK圖片)


　　另外，近期印度官方對加密貨幣的廣告進行監管，目前相關廣告需要加入免責聲明：「加密資產與NFT不受監管，而且可能具有很大風險」。而印度政府宣布了新的加密稅收提案，該提案將在幾週內上議會審理，這使行業尋求變革至關重要。新規則包括對所有加密收益徵收30%的稅，以及對所有加密交易商徵收1%的稅。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報38428.97(美元．下同)，升0.26%(24小時比較．下同)；以太幣現報2606.27元，升0.39%；艾達幣報0.8470元，跌0.58%；瑞波幣報0.6926元，跌0.52%。

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