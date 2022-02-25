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溫鋼城：恒指23000以下屬吸納良機　阿里穿100元合情合理

25/02/2022

嘉賓：iFast Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　俄烏戰爭爆發，觸發環球股市震盪。不過，美國總統拜登指不會派兵到烏克蘭，紓緩市場緊張情緒。隔晚（24日）美股上演「大奇蹟日」，三大指數下跌逾2%後顯著反彈，港股夜期、ADR仍然微跌，點判斷港股後市發展？大宗商品等避險資產最新部署策略如何？阿里巴巴(09988)上季經調整淨利潤跌逾24%，仍好過市場預期，惟收入增長進一步放緩至9%。集團主席張勇話未來目標由用戶增長轉至消費金額，新方針能否幫助業務重上收入高增長軌道？

 

 

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