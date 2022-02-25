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【FOCUS】西方「制裁」各有盤算　基輔告急美股反高潮

25/02/2022


　　Buy the invasion？華府打包票「任何情況下都不會向烏克蘭派兵」，盤前巨震的美股如期上演反高潮。其中，納指領銜驚天大反轉，由盤中急挫3.5%到勁彈3.3%，谷歌、微軟、特斯拉等多隻重磅科技股齊升逾4%。

 

　　烏克蘭總統澤連斯基慨嘆，西方盟友個個表達口頭支持，但現實卻是烏克蘭人孤軍作戰；美、英、歐盟等令人眼花撩亂的「制裁」措施，背後實則各有盤算，而自2014年克里米亞戰爭即視制裁為家常便飯的俄羅斯，正毫不猶豫直指基輔。



在俄頭寸不菲，拒祭SWIFT大招



　　普京啟動「特別軍事行動」長達15小時後，在白宮姍姍來遲向全世界發表講話的美國總統拜登，面對記者們窮追猛打「為何不尋求禁止俄羅斯使用SWIFT」時，不惜將盟友擺上台，「踢爆」指「這不是其他歐洲國家希望採取的立場」。

 

 

 


　　何解烏克蘭外長Dmytro Kuleba疾呼西方對俄羅斯祭出此「核選項」，並獲得立陶宛、拉脱維亞、愛沙尼亞3個歐盟小國支持，惟包括德國在內的歐盟大佬仍將此排除在外？玄機就在歐洲多國金融機構在俄羅斯的巨大頭寸。

 


　　據BIS(國際清算銀行)的數據，截至去年9月，意大利、法國的金融機構在俄羅斯的未償付金額/股票頭寸齊逾250億美元，而美國本身在當地的未償付金額/股票頭寸亦逾146億美元。倘若真的將俄羅斯踢出SWIFT，勢導致一眾債權人見財化水。

 


　　異曲同工的是，美國限制俄羅斯使用美元、歐元、日圓、英鎊進行貿易結算，但就把能源產品排除在外；而鑒於美國10%的鋁進口來自俄羅斯，鋁業也暫不在制裁名單上。



黑石：美國為「終極避風港」



　　歐美制裁背後實則各有計算，難怪當記者追問，「如果制裁不能阻止普京，什麼懲罰可以？」拜登語無倫次指，「威脅制裁和實施制裁，跟制裁效果是兩件不同的事情。」更離譜的是，當記者引述拜登指，「大國制裁不能虛張聲勢，你最近說制裁普京本人已經擺上桌面，為甚麼今天還不制裁他？為甚麼不是今天？」拜登乾脆沉默以對。

 

 

 


　　澤連斯基暗示的西方「綏靖」恐成事實，《Foreign Affairs》分析就指，如果俄羅斯通過軍事手段在烏克蘭實現其政治目的，歐洲將不再是戰前的樣子；不僅美國將取得歐洲的主導地位，任何認為歐盟或北約能確保歐洲大陸和平的想法都將是失落時代的產物。

 


　　正正因為此，跟美股三大指數齊V型逆轉，並獲黑石首席投資策略師Joseph Zidle稱為「終極避風港」相比，泛歐STOXX 600指數、德國DAX指數、富時100指數一蹶不振，歐元兌美元跌至近兩年最低。

 


　　回想標指在越南戰爭、海灣戰爭、伊拉克戰爭、克裡米亞戰爭爆發後，全數輾轉上升，歷史會否繼續重演？而關於聯儲3月加息50基點的押注，最新已降至不到兩成。

 

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