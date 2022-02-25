保誠蓄勢待發 銳意在亞洲、非洲發展潛力，實現增長

保誠（2378）於去年10月在港發售新股，又將業務重心投放在亞洲及非洲市場，未來會有何發展大計？保險業務執行總裁吳立賢與《經濟通》詳細分享關於保誠業務增長的目標與願景。

Ｑ＝《經濟通》記者 Ａ＝吳立賢



Ｑ： 儘管去年市場環境充滿挑戰，保誠仍能在港交所成功集資24億美元。貴公司打算如何利用籌得的資金，實現亞洲及非洲的業務發展目標？



Ａ： 我們非常感謝投資者的支持，集資大大提高公司財務靈活性，資金將會投放於亞洲及非洲的新業務及捉緊策略性增長機遇，目標是2025年為5,000萬客戶提供服務。在亞洲，有八成人未購買保險，而在非洲更只有不到一半人口享受到醫療保障。而我們在亞洲及非洲則有56萬名理財顧問，公司一直視他們為拓展業務的原動力，並提供支援遙距工作的裝備，協助他們在疫情下與客戶有效溝通，為客戶帶來更便捷的服務及選擇。





Ｑ：過去兩年疫情期間，貴公司的業務表現如何？



Ａ： 保誠在2021年上半年的業務表現穩健，並於亞洲十個市場實現雙位數的按年增長。 據我們觀察，疫情和經濟不明朗，令更多人重視個人身心健康，並尋求長遠財務規劃。加上數碼化時代來臨，我們創建保誠Pulse by Prudential健康應用程式，設有創新的健康及理財功能，讓客戶體驗更佳服務。程式亦提供更簡便、獨立的數碼化醫療及壽險產品，令客戶更易獲得保障。





Ｑ： 閣下對香港保險業的前景有何看法？



Ａ： 疫情令營商環境變得不明朗，但香港人口急速老化，同時身故風險保障缺口龐大，對醫療保健及財務保障的需求有增無減，令本港保險業前景仍值得看好。我們致力開發創新的健康及儲蓄保障方案，尤其注重客戶面對危疾時提供財務支援。於2021年上半年，香港業務的客戶留存率高達99%，新業務的溢利更錄得雙位數增長。香港是保誠的重要市場，客戶人數高達130萬，而且保誠在香港擁有強大的多渠道分銷實力，業務有望持續擴充。





Ｑ： 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》鼓勵保險公司共同開發面向大灣區居民的創新跨境保險產品，業界會因此迎來甚麼機遇？保誠為服務大灣區客戶制定了甚麼計劃？

Ａ：當今內地大灣區城市的保險滲透率依然偏低，我們與不同銀行和數碼平台夥伴緊密合作，務求守護大灣區居民的健康及財富。與此同時，我們亦為跨境保險服務的互聯互通作好準備。保誠集團的業務遍佈內地九個大灣區城市，坐擁160萬客戶。我們致力投資於科技創新和研發新產品，中信保誠人壽廣東省分公司於今年初推出按大灣區居民生活習慣和健康風險而研發的重大疾病保險方案，滿足居民特定需要。



Ｑ： 在香港以外，閣下認為哪些市場對保誠而言最具增長潛力？



Ａ：中國、印度、印尼及泰國皆有龐大的市場機遇及增長潛力。我們與中國最大的企業中信集團建立合資企業，業務涵蓋內地20省99個城市，過去5年新業務保費增長達六倍，並有信心於未來5年保持高速增長。有14億人口的印度保障缺口達到16.5萬億美元，保險滲透率更低至只有2.8%，保誠在印度擁有龐大的發展機遇。我們與ICICI銀行設立合資企業ICICI Prudential以開展聯營業務，在人壽保險及資產管理兩大領域名列全國前三位。而非洲則是世界上最低保險滲透率和最高自費醫療保健支出的地區，我們早於2014年開拓非洲的業務，採用類似亞洲地區的策略，加強數碼科技服務並建立更多合作關係，擴大在非洲市場的影響力。我們已準備好，滿足日趨富裕的非洲人民在健康保障及財富管理上與日俱增的需求。

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