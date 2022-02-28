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【虛幣世界】俄國核武部隊進入高度戒備狀態，加密貨幣普遍下跌

28/02/2022

　　俄烏戰事持續，目前俄軍與烏軍在基輔邊境交戰，令股市及加密貨幣市場走勢波動，俄國總統普京宣布，下令國防部將包括核武部隊在內的「俄羅斯軍威懾部隊」設為「高度戒備」狀態。加密貨幣走勢普遍下挫，其中比特幣跌穿38000美元水平，以太幣則企在2600美元水平，市場對加密貨幣態度謹慎。

 

(SHUTTERSTOCK圖片)

 

　　基金經理BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale表示，比特幣已經回到了上周約37000美元的水平，相信只有在更大的經濟壓力下，市場才對風險資產進行更廣泛的拋售，比特幣才會跌穿37000美元以下，或者在未來幾天迫使其走低；如果比特幣下跌，他說下一個支撐線將出現35000美元，但他也表達了樂觀的態度，認為35000美元一直是大型買家的主要買入點。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報37633.70(美元．下同)，跌0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報2608.58元，跌0.31%；艾達幣報0.8480元，跌1.05%；瑞波幣報0.7166元，跌0.69%。



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