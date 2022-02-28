溫傑：目前油股首選ETF 港交所前景難料暫不沾手

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

部分俄羅斯銀行將被剔出銀行訊息系統SWIFT，市場憂慮影響俄羅斯能源交易。國際油價應聲飆5%，俄烏局勢進一步推升油價的空間有幾大？京東(09618)斥資5億元人民幣增持配送平台達達(DADA)，對搶佔阿里巴巴(09988)嘅電商、社區團購市佔率有幾大幫助？百濟神州(06160)、康希諾生物(06185)、君實生物(01877)等公布業績，有咩亮點？

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