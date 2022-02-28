《神州經脈》中國將續與俄羅斯貿易合作 A場穩升人幣續探四年高

俄羅斯向烏克蘭出兵至今四日，進展卻未如外界所料地順暢。另一方面，歐美對俄羅斯的制裁比想象中更狠更快，美國、歐盟等周六（26日）宣布將俄羅斯一些銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），受制裁的俄羅斯金融機構不能再與國際間進行支付清算，對俄羅斯的進出口貿易帶來嚴重打擊。

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歐美股市還未開市，港股周一（28日）早一度跌超過300點預告市場震盪，A股早段穩住大局，午後卻轉勢向上。金融股普遍跌，惟能源、軍工等板塊拉漲，滬綜指早段窄幅下跌，午後有色、煤炭抽升，加上CIPS概念炒作，滬指全日翻升0.32%，報3462.31點。深成指震盪開局，開市不久跌幅便拉大至近1%，隨後見穩，午後同樣轉升，全日收市升0.32%，創業板指更倒升0.89%。



人民銀行提前出手呵護市場，連續第二日開展3000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場全日淨投放2900億元。兩市全日成交9491億元，結束連續三日成交過萬億的趨勢，較上周五成交減少6.8%。



在周一舉行的外交部例行記者會上，針對俄烏戰事導致西方制裁俄羅斯，發言人汪文斌表示，中國反對用制裁手段解決問題，制裁非但解決不了問題，還會造成新的問題。中方更反對沒有國際法依據的單邊制裁，中俄將繼續開展正常貿易合作。



今日新聞精選



1. 據外交部網站，國務委員兼外交部長王毅28日在「上海公報」發表50周年紀念大會上表示，敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首的共識以及拜登總統作出的表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。雙方要以更加寬闊的視野和更為包容的態度看待中美關係，堅持對話而不對抗，合作而不沖突，開放而不封閉，融合而不脫勾。王毅指出，中國願同美方一道，發揮彼此相對優勢，擴大在經貿投資、能源、基礎設施等領域的務實合作，不斷拉長兩國合作的清單。較早之前，王毅周六（26日）應約同德國外長拜爾波克（Annalena Baerbock）通電話，雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲的長治久安。中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。拜爾波克在推特（Twitter）上強調，就烏克蘭問題，中方負有「特殊的責任」。



2. 美國、歐盟等周六宣布將俄羅斯一些銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），這一被稱作「金融核彈」的制裁措施引發關注。研報稱，對俄禁用SWIFT可能導致中國銀行與俄金融機構間支付清算產生障礙，影響中俄進出口貿易，國際能源價格上漲亦可能對國內造成波動。但中國與俄羅斯在冬奧期間達成15項合作協議，將穩定中國能源供應，並為人民幣跨境支付創造新的機遇。此次新增天然氣交易改為用歐元結算，被認為是兩國合作中從美元結算到本幣結算的過渡。2020年，中俄之間17.5%的貿易以人民幣結算，而2014年的人民幣貿易結算佔比僅為3.1%，另有10%左右貿易以盧布結算。當前，中俄已多次續簽雙邊貨幣互換協議，人民幣跨境銀行間支付系統（CIPS）在俄羅斯有一家直接參與行和多家間接參與成員。截至2021年12月，CIPS系統直接參與者共計75家，其中位於俄羅斯的是中國工商銀行俄羅斯人民幣清算行。



3. 國家市場監管總局價監競爭局有關負責人介紹，2021年，市場監管總局積極配合教育行政部門，加大執法力度，對新東方、學而思、作業幫等15家校外培訓機構進行重點檢查，並對上述企業的虛假宣傳行為和價格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共計3650萬元人民幣。另據《央視》報道，截至今年1月初，全國31個省份均已出台加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管政策，明確了收費標準。各地制定的收費標準均明顯低於實行政府指導價管理前的市場實際收費水平，全國平均線上、線下學科類校外培訓收費標准比實行政府指導價管理前的市場實際收費水平均下降40%以上。此外，據《新華社》從教育部校外教育培訓監管司了解到，截至目前，原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構壓減到9728個，壓減率為92.14%，原263個線上校外培訓機構壓減到34個，壓減率為87.07%；預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過130億元。



4. 銀保監、住建部日前聯合印發《關於銀行保險機構支持保障性租賃住房發展的指導意見》，明確要求國家開發銀行、商業銀行、保險機構、信託公司等，要充分發揮優勢，立足自身業務特點，加大保障性租賃住房金融支持力度。金融政策方面，包括支持銀行業金融機構發行金融債券，拓寬支持保障性租賃住房的資金來源；二是保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理；三是加強風險管控，防範好相關金融風險。此外，大部分中資房企的2021年全年業績將於3月出爐，富瑞料其追蹤的18家房企今年上半年的核心盈利平均只有2%增長，主因土地成本增加及減價促銷帶動毛利率平均收縮2.6個百分點至22.9%等。此外，近日網傳溫州市住建局正在醞釀放寬樓市政策，擬將新樓首付比例降至20%。當地多位銀行及房產中介人士向內媒表示，目前暫未收到相關政策通知，但確實有所放寬，現在大部分樓盤首套房首付比例都可以做到20%。



5. 國家統計局消息，中國2021年國民經濟和社會發展統計公報披露，全年滬深交易所A股累計籌資16743億元，比上年增加1326億元。滬深交易所首次公開發行上市A股481隻，籌資5351億元，比上年增加609億元，其中科創板股票162隻，籌資2029億元；滬深交易所A股再融資（包括公開增發、定向增發、配股、優先股、可轉債轉股）11391億元，增加717億元。北京證券交易所公開發行股票11隻，籌資21億元。全年各類主體通過滬深交易所發行債券（包括公司債、可轉債、可交換債、政策性金融債、地方政府債和企業資產支持證券）籌資86553億元，比上年增加1776億元。另據內媒統計，截至2月28日，2月新成立基金數量為58隻，合計發行規模為294.15億元，平均每隻產品發行規模為5.07億元；而在去年同期，共有120隻新基金成立，合計發行規模為2966.80億元，為今年2月的10.09倍；平均每隻產品發行規模為24.72億元，為今年2月的4.88倍。



6. 據《證券時報》從業內獨家了解到，近期，中證監對部分基金公司進行了窗口指導，引導基金公司暫停三年期以下養老目標基金的上報，已經上報的產品也會暫緩審批，原因是持有期太短，違背了養老目標基金鼓勵投資者長期持有，追求養老資產長期穩健增值的本意。不過，有某基金公司研究部負責人透露，並不是一刀切叫停，沒有三年期以下產品的公司還可以繼續申報。此外，中國證監會周五（25日）就摩根士丹利華鑫基金股權變更事項反饋意見稱，根據媒體報道，美國證監會（SEC）正在調查華爾街的大宗交易業務，已經向摩根士丹利等機構發出了傳票，要求它們提供大宗交易的相關數據，並要求整理與相關投資者的溝通紀要。中證監要求摩根士丹利華鑫請就上述媒體反映情況予以解釋。



7. 工信部副部長辛國斌28日在國新辦發布會上表示，抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理辦法，做好與補貼退坡的有效銜接，穩定市場預期。與此同時，將會同有關方面一道，加快推進充換電基礎設施建設，推動實現信息共享、統一結算，不斷提高新能源汽車充電便捷性。汽車芯片供給方面，從重點汽車企業監測情況看，供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但相對整車和零部件企業的需求和排產計劃來看，目前仍然還有一定的缺口。考慮到全球主要芯片企業已經加大了車規級芯片的生產供應，新建產能也將於今年陸續釋放，國內部分芯片產品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續向好。此外，工信部總工程師、新聞發言人田玉龍介紹，目前內地已建成5G基站142萬個，今年預計新建5G基站60萬個，到年底總數達到200萬個。



8. 人民幣中間價創近四年新高，即期匯率（CNY）未有跟隨，今早低開57點子，全日則升31點，收報6.3111，實現兩連揚，續探2018年4月24日以來近四年新高。據《路透》測算，CFETS人民幣匯率指數按日上升0.22%至104.41，再創2015年8月11日以來新高。交易員稱，市場繼續緊盯俄烏戰爭進展，美指重返97.3附近震盪，人民幣則在結匯客盤及部分避險需求推動下震盪走升，短期料延續偏強走勢。而西方國家加碼制裁將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT系統，可能令能源價格再受衝擊，加劇全球通脹壓力，不過市場對美聯儲3月大幅升息的預期已顯著下降。中金公司最新將3月的美元人民幣預測區間設為6.27－6.37，體現了人民幣雙向波動的匯率彈性有所增加的可能性。





撰文：經濟通中國組

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