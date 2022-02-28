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【新冠肺炎】教育局：學校不遲於3月17日放暑假　7至8月復課

28/02/2022

　　教育局局長楊潤雄表示，全港學校將由37日開始放假，有七周暑假，直至復活假期完成為止。他又指明白學校家長要準備，彈性容許學校不遲於317日開始放假，將3月至4月四個星期的上課日調到7月至8月，最早於82日可停學年，最遲為812日。下學年開學日期則定於91日。

 


（資料圖片）

 

　　至於幼稚園新學年可能早於91日開始，楊潤雄表示，幼稚園本學年最後上課日可定於新學年開始前兩星期，幼稚園及小學有望最早於復活假期後復課，中學則會在中學文憑試核心科考試後復課。


　　楊潤雄指，非本地課程學校由於課程編排不同，為學生利益著想，將額外不納入調動假期的安排，因此在34月會維持網課安排。　


撥出6200萬向學校提供一筆過資助


　　教育局又宣布，將撥出6200萬元一筆過資助，作為學校防疫津貼，每間學校資助1.5萬元至3.7萬元，特殊學校資助4.5萬元至7.5萬元，用作添置防疫物資。


　　楊潤雄又表示，校舍在假期期間，可能會用作全民檢測的場地，局方正視察不同學校的設施，再向負責統籌全民檢測的政制及內地事務局提交資料，目前未掌握要借出校舍的學校數目。


未計劃把打針作上課要求


　　楊潤雄續指，目前仍然不打算將接種疫苗作為學生回校上課要求，至於有學校已安排3月到校接種疫苗，楊潤雄指，如果到時學校被徵用作全民強檢，會有多種方式另行安排，學界不必擔心。

 

中學派位726日公布 小五下學期呈分試延至8

 

（香港政府新聞網截圖）

 

　　長楊潤雄宣布，當局會調動中一派位的日程表，中一派位結果公布日期延至726日，學生向獲派中學註冊的日期延至72829日；小五下學期的呈分試成績資料遞交的日期亦會順延到8月。

 

文憑試暫維持422日開考 考期壓縮至3星期

 

　　楊潤雄宣布，香港中學文憑試仍積極爭取於422日如期開考，考試將由1個月壓縮至3周完成。當局已於5月及6月準備兩個後備考期，最遲4月初確定開考日期，如果萬不得已，當局亦已準備評估成績機制。


　　楊潤雄指，決定開考日期須考慮多個因素，包括考場、疫情、考生心情等，會準備充足時間讓考生準備。


今年不安排檢疫考生隔離期間應考


　　另外，中學文憑試考生及評考人員將獲發快速檢測包，讓學生及監考每日檢測。教育局會向考評局提供2000萬元，以向考生發放快速測試套裝，以及提升網上評卷系統，讓評卷員在家中評改考卷，以減低交叉感染的風險。　

 
　　楊潤雄表示，過去考評局有安排送往檢疫的考生，可以隔離期間應考，但由於目前檢疫設施供應緊張，因此今年不會再有相關安排。


呼籲考生勿「博」入考場


　　教育局副秘書長康陳翠華指，文憑試考生在甚麼情況下可以應試，當局會一直監察，不停更新要求，呼籲所有考生，不要「博」入考場，以免影響其他考務人員或同學。至於有學校可能未考模擬試用作有需要時評估成績，她指仍可考慮其他持續評估或考試，考評局會再與校長商討。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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