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【FOCUS】PMI意外回升仍煩憂　強人幣助穩經濟大盤

01/03/2022

　　春節效應、冬奧停工、零星爆疫……未阻中國官方2月製造業PMI意外回升，財新製造業PMI亦重回擴張區間。不過，標題數據風光之餘仍不乏隱憂，包括小型企業PMI在萎縮區間愈跌愈深，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數重拾升勢。政治局、央媽最近就接連發聲指，穩定經濟大盤，有能力、有條件有效應對外部衝擊和國內下行壓力。



小企業愈跌愈深，價格指數重拾升勢



　　國家統計局公布，2月製造業PMI錄50.2(預期：49.9)。分5大分類指數看，新訂單指數經歷連續6個月萎縮後重回擴張(50.7)，顯示春節後需求端釋放提速，其中，醫藥、專用設備、汽車等最為蓬勃；生產指數連續4個月放緩但保持擴張，似與高頻數據表現一致，因鐵礦石、原油價格高企，國內鋼鐵廠、煉油廠開工水平低迷。

 

 

 

 


　　跟官方走勢一致，2月財新製造業PMI亦回升至擴張區間，錄50.4(預期：49.3)；同樣走勢一致的是購進價格和出廠價格指數，齊錄去年11月以來最高。調查顯示，成本端和收費端價格上漲的主要原因是，部分原材料價格居高不下和運輸成本上升。

 


　　製造業恢復基礎不牢固，從小型企業PMI錄連續第10個月收縮，按月再跌0.9個百分點至45.1可見一斑；此外，反映原材料成本高、勞動力成本高、資金緊張問題的企業比重，分別高逾60%、36%、32%。



關注增長目標，央媽或暗示匯率措施



　　官方、民間製造業PMI雙雙回暖，惟經濟面臨的「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力未消，市場密切關注將在全國人大會議上揭盅的《政府工作報告》，將如何設定今年增長目標，是「5%」還是「5.5%左右」。

 


　　繼中央政治局近日指，「今年要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤」後，人行貨幣政策司周一(28日)晚再稱，中國有能力、有條件可以有效應對外部衝擊和國內下行壓力，保持經濟平穩運行和通脹總體穩定，穩定宏觀經濟大盤，繼續成為全球經濟的亮點。

 


　　值得留意的是，央媽特別強調，「幣值穩定是保持經濟運行在合理區間最根本的貨幣金融環境」，此似解釋了為何人幣兌其它貨幣的名義利差已跌至5年低點，但CFETS一籃子匯率指數卻升至記錄新高的背後邏輯。

 


　　不過，隨著今日中間價顯著低於市場預期，釋放當局控制升值節奏的信號，央媽關於「堅守幣值穩定這個根本目標……既避免嚴重通貨膨脹干擾經濟增長，又使得我們在經濟遇到下行壓力時有條件、有空間採取適當措施及時應對」，後半句更添耐人尋味。

 

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