  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？

02/03/2022

　　美團(03690)上月中因應內地十四部委引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲服務費的消息，單日一度急瀉逾17%，畫面仍歷歷在目。時隔約十日，美團旋即祭出措施回應，日中一度反彈近半成，在首5大市值科技股中明顯跑出，跑贏大市及科技指數則不在話下。既然消息轉為明朗，美團最壞時間已過去？

 

迅速回應監管 兩大方面入手

　　發改委、財政部等十四個部委，上月18日發布《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》通知。當中指出，引導外賣等互聯網平台企業「進一步下調餐飲業商戶服務費標準」、「對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠」。短短一個段落如同震撼彈，拖累美團在主席王興生日當日，一度下瀉逾17%，低見182元，隨後一個交易日，亦只反彈當日最大跌幅的31%，意味仍有69%失地尚未收復。隨著市況轉差，美團於2月28日曾低見165.3元，比暴跌當日的低位再跌多8%，再創逾年半新低。


　　不過，3月開局，美團迅速回應監管，從降低成本、開源增收兩大方面推出一系列措施。先說降低成本，美團由本月至年底，將對疫情中高風險地區、日均交易額跌逾30%的經營困難中小商戶，實行技術服務費減半優惠，每單訂單1元封頂，此舉無疑針對上文的第二項引導政策。另外，又對其他完成費率透明化的困難商戶，實行技術服務費5%封頂措施，料逾百萬商戶受惠。至於以經營外賣為主、特別困難的商戶，美團將特別扶持。開源增收方面，美團外賣將為線上經營能力不足的困難商戶，免費提供「外賣管家服務」，以及雲打印機、出餐寶等外賣接收訂單設備。
　

美團推出一系列措施迅速回應監管。（《開市Good Morning》截圖）

　
措施對美團負面影響有限？

　　要分析上述措施對美團的具體影響，首先要知道美團的服務費收費模式。美國去年5月進行服務費改革，由固定收費，改為技術服務費加履約服務費。前者正是此次措施涉及的服務費類別，為信息顯示、交易、商戶、客戶服務等，亦即佣金。而後者，則是配送費用，商戶使用美團配送服務時才會涉及，自行配送則獲豁免。


　　改革實施後，曾有內地媒體引述部分地區美團配送方案收費詳情，廈門、上海、北京的技術服務費費率介乎5.8%－6.4%，最少收費則在1.14元－1.4元之間。依此看，其中一項措施所指的5%封頂，似乎影響不大，雖則美團預計逾百萬商戶將會受惠。至於對中小困難商戶的優惠措施，據指只佔美團中高風險地區訂單的50%，而中高風險地區訂單佔比只有2%，故風險同屬可控及有限。


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早（2日）在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上亦表示，有了框架後，能量化監管指引對美團的影響；加上，美團一如既往地主動響應監管，均有利市場情緒。

 

美團的外賣服務費收取模式。（《開市Good Morning》截圖）

 

監管新政對美團影響？丨2022-02-21


監管纏繞不斷 短期能否部署？

　　美團早市曾漲近半成，高見181.9元，明顯跑贏其餘4隻最大市值科技股，即騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)及網易(09999)。縱使目前港股整體市場氣氛，已不能與上月中同日而語。單計恒生指數及科指，截至半日收市，已較美團的震撼彈出現前低9%及10%。不過，計及美團半日的反彈幅度，其股價仍較消息前低逾19%。在至少短期大市前景未明朗下，美團仍難還原基本步，重返消息前的約220元水平？


　　事實上，市場對美團仍有其他憂慮。評級機構標普上日發表報告，表明美團必須恢復盈利；若公司再蝕錢，或下調其評級。標普同時指出，今年仍然是內地互聯網企業面對挑戰的一年，企業將要面對監管行動、經濟增長放緩及競爭加劇等因素，企業收入及利潤增長或放緩，淨現金流或會惡化。


　　巧合地，內地最高人民法院今日發布《關於審理網絡消費糾紛案件適用法律若干問題的規定》。當中指出，網絡餐飲服務平台經營者，若未依法對入網餐飲服務提供者進行實名登記、審查許可證，或者未履行報告、停止提供網絡交易平台服務等義務，使消費者的合法權益受到損害，消費者有權主張網絡餐飲服務平台經營者與入網餐飲服務提供者承擔連帶責任。由此可見，監管的確仍緊盯互聯網平台。


　　不過，監管纏繞不斷或已是預計之中。畢竟美團的股價對被視為「聰明錢」的北水的敏感度高，大家或可從北水流向作為部署的參考。單計美團上月中事發後，北水累計增持美團36.79億元，規模屬同期北水十大活躍買賣股份中前列。在日線圖上，美團去過去一周三度觸及165－166元水平；觀乎14天RSI剛升破其5天平均線、STC的%K亦有勢升破%D、MACD的Diff則持續從0線之下上升，短期反彈有望延續。今日高位181.9元已升抵由224元開始的前跌浪幅度的0.236倍量度升幅目標179.153元，確認企穩在179.153元後，下一目標為0.382倍，即187.723元，前低位165.3元則不容有失。


　　補充一點，緊隨美團其後，阿里巴巴旗下餓了麼亦對疫情中高風險地區商家實行佣金減免，措施對商家而言則較慷慨。餓了麼將首批投入現金2000萬元人民幣，為在過去兩個月被列為疫情中高風險地區的87個區縣的所有餐飲商家實行佣金減免，不設置任何門檻，亦無需平台額外審核；未來亦將享受至少15日的佣金減免。而3月1日新增的中高風險地區商家，將享受相同的佣金減免舉措。


經濟通通訊社記者 梁凱菱

 
重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

其他美團相關新聞：
《出旗制勝－麥穎儀》地緣局勢持續緊張，美團京東逆市升
美團（０３６９０）於深圳成立低空物流科技公司，註冊資本１千萬
《異動股》快手跌近７％，切斷淘寶及京東外鏈，實現電商閉環
《中國監管》外賣平台未盡餐飲提供者審查義務，將承擔連帶責任
京東（０９６１８）收購德邦快遞，「京邦達」正式形成
阿里（９９８８）旗下餓了麼對疫情中高風險地區商家實行佣金減免

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.400

異動股

00883

中國海洋石油

10.360

異動股

02382

舜宇光學科技

166.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.400
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.360
  • 02382 舜宇光學科技
  • 166.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 158.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.850
股份推介
  • 02886 濱海投資
  • 1.620
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 62.500
  • 目標︰$65.00
  • 03323 中國建材
  • 10.040
  • 目標︰$11.60
  • 00151 中國旺旺
  • 7.980
  • 目標︰$10.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.370
  • 目標︰$4.75
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 423.400
  • 00388 香港交易所
  • 363.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 103.900
  • 00005 滙豐控股
  • 51.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.400
報章貼士
  • 00838 億和控股
  • 1.490
  • 目標︰--
  • 02343 太平洋航運
  • 4.310
  • 目標︰$5.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 62.750
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/03/2022 14:06  【新冠肺炎】消息:本港新增逾5萬宗確診，再創單日新高

02/03/2022 13:51  【新冠肺炎】林鄭:即使全民強檢限制活動，一定照顧市民所需

02/03/2022 10:53  【俄烏開戰】拜登首份國情咨文力撐烏克蘭，宣布對俄航機關閉領空

02/03/2022 10:49  【新冠肺炎】深圳鐵路援港班列今日開通，向本港運送醫療民生物資

02/03/2022 10:04  《異動股》舜宇急挫近8%暫為最差藍籌，瑞銀降目標價至200元

02/03/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８億人幣，買美團沽舜宇

02/03/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】置富產業績後大行齊降目標價，匯證最狠削三成

25/02/2022 17:42  《嚟緊炒Ｄ乜》Ｍｅｔａ　ＶＲ眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》美擬修對華貿易政策　內房調控續鬆動　滬指止三連升

新聞>財經熱話

百度業績勝預期大行齊唱好　股價曾逆市飆近一成

新聞>中國故事

【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
品味生活
生活

小薯茶水間

幸福感最重要？Linkedin公開「2022年5大人才趨勢預測」：8成以上打工仔希望繼續WFH，求職者最著眼在哪方面？

政經范局．范強

俄烏兩軍大戰迫在眉睫

健康大晒

【確診者住所名單 | 實用連結】增45地點！現崇山 、南浪海灣 、名逸居上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗及檢測預約連結（3月2日更新） 6
DIVA CHANNEL

More Than Fashion．Ivan Lau

一件足以支付物業首期的衛衣，仍是「ready to wear」嗎？天價Dior男裝見證時裝界沒落？

Art & Living

Louis Vuitton旅遊攝影集《Fashion Eye》再添新作！踏上西伯利亞鐵路和科爾多瓦的旅程

隨性辦公室．飛天爺爺

熟齡女同事如何能覓得如意郎君？不能往上爬戀上司，不如往下看一嘗小鮮肉？
健康好人生 Health Channel
餵母乳是與生俱來？要學習的！哺乳媽媽分享慘痛經歷︰患乳腺炎、膿血症！
花生、核桃、杏仁、腰果有咩益處？可降膽固醇！營養師：每日30克為限，多食會增磅！
新冠肺炎自救懶人包｜中招要食藥打底？發燒食中藥不「翻燒」？應該點戒口？一文睇晒確診在家調養FAQ
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/03/2022 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策　內房調控續鬆動　滬指止三連升
財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好　股價曾逆市飆近一成
中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌
財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
大行報告02/03/2022
【大行炒D乜】置富產業績後大行齊降目標價　匯證最狠削三成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金