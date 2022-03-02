《神州經脈》美擬修對華貿易政策 內房調控續鬆動 滬指止三連升

地緣政治因素困擾全球資本市場，惟兩會在即，滬深股市在維穩情緒下此前錄得三連升，周三（2日）平穩落地。滬綜指今早開盤在半導體板塊拉跌下走低，惟能源股走高加上地產股午後發力，滬指全日跌幅收窄至0.13%，止三連升，報3484.19點，汽車、半導體股插水，拖累深成指挫1.05%收場，創業板指更瀉1.77%。

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人行連續兩日收水，繼周一（1日）收水500億元（人民幣．下同）後，周二再淨回籠1900億元，兩日收水2400億元。維穩格局下股市交投繼續縮水，兩市全日成交8980億元，按日減少7.3%，是近日以來成交新低。



今日新聞精選



1. 東歐地緣局勢緊張，西方多國向俄羅斯祭出金融、貿易制裁。中國素來有採購俄羅斯能源，早前亦表示目前情況下仍將與俄羅斯繼續開展正常貿易。在外交部今天召開的例行記者會上，被問及中國會否繼續購買俄羅斯天然氣時，汪文斌重申，我們堅決反對任何非法單邊制裁。他並表示，要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。針對中烏外長周二的通話，汪文斌表示，中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判。希望雙方繼續保持對話談判進程，尋求照顧雙方合理安全關切的政治解決之道。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用。他還透露，目前已有2500名中國公民從烏克蘭安全轉移。此外，銀保監主席郭樹清在國新辦發布會上表示，中方不會參加對俄制裁，他亦認為，對俄制裁對中國經濟金融的影響不大。



2. 內地樓市走到重要拐點，多地調控政策繼續鬆動，繼下調房貸利率和首付降至兩成後，有內地城市再解開緊箍咒，為地產股吃定心丸。河南省會鄭州宣布取消「認房又認貸」的代表性調控政策，稱對擁有一套住房並已結清貸款的家庭，銀行可執行首套房貸政策，打響訊號槍。另外，據報上海多家銀行下調首套房和二套房的房貸利率分別5基點。與此同時，二手房房貸放款再提速，部分銀行審批加放款時長甚至縮短到了10天以內。另據內媒報道，河南省房地產業協會近日發布文件，擬開展房地產領域專項銀企對接，目前已有部分企業上報了相關融資需求。拿地方面，今年前兩個月，全國土地市場仍然延續去年底的低迷行情。據中指研究院數據顯示，1－2月，全國300城各類用地成交2460.71億元，同比下降超過六成；百強房企拿地額同比降幅也超過六成。



3. 美國貿易代表署向國會提交貿易政策年度報告，當中在中國的部分，以「重新調整對華貿易政策」為題，指正尋求運用一切現有和潛在的新工具，抗衡北京以國家為主導的非市場做法。報告指，美中貿易關係複雜和競爭激烈，兩國既是合作夥伴也是競爭對手，批評中國採取不公平和反競爭行為，包括為特定行業提供補貼和限制市場准入等。報告又指，美國和盟友的供應鏈過分集中於中國，在北京的非市場行為下，長遠會削弱供應鏈的抵抗力，影響創新和消費者利益，傷害美國與其他國家。報告又批評中國對勞工保障不足，包括在新疆出現強逼勞動。此外，中國外交部副部長樂玉成1日應約同歐盟對外行動署秘書長薩尼諾視頻通話。根據外交部新聞稿，樂玉成表示，中歐關係具有全球影響力。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中歐關係，對歐政策保持積極、穩定。



4. 最高人民法院周三發布《關於審理網絡消費糾紛案件適用法律若干問題的規定）（一）》，主要對網絡消費合同權利義務、責任主體認定、直播營銷民事責任、外賣餐飲民事責任等方面作出規定，共20條，將於2022年3月15日起施行。最高法介紹，司法解釋第18條規定，網絡餐飲服務平台經營者未依法對入網餐飲服務提供者進行實名登記、審查許可證，或者未履行報告、停止提供網絡交易平台服務等義務，使消費者的合法權益受到損害，消費者有權主張網絡餐飲服務平台經營者與入網餐飲服務提供者承擔連帶責任。此外，入網餐飲服務提供者負有保證食品質量安全的法定義務和合同義務。網絡直播方面，明確平台內經營者的工作人員作出虛假宣傳等，平台內經營者要承擔賠償責任。同時，明確直播間運營者要能夠證明已經標明了其並非銷售者並標明實際銷售者，並且要達到足以使消費者辨別的程度，否則消費者有權主張直播間運營者承擔商品銷售者責任。



5. 新冠肺炎疫情已持續2年多時間，不少國家已選擇與病毒共存。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光（2月28日）發文提到「動態清零」不會永遠不變，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他也強調，當前西方國家逼不及待實施與病毒共存，對中國而言風險很大，不宜隨之起舞。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。國家衛健委公布，3月1日，全國新增確診224宗新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例71宗，其中臨近香港的廣東省錄32宗最多。此外，據國家藥品監督管理局官網，3月1日，國家藥品監督管理局附條件批准安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司的重組新型冠狀病毒蛋白疫苗（CHO細胞）上市註冊申請。該疫苗是首個獲批的國產重組新冠病毒蛋白疫苗。



6. 澳新銀行中國首席經濟學家楊宇霆等人在最新報告中估算，俄羅斯央行和主權財富基金持有的人民幣資產分別達到800億美元和600億美元俄羅斯主權機構在中國債券市場的外資持債總額中佔23%。澳新銀行認為，俄羅斯可能會利用人民幣跨境銀行間支付系統（CIPS）來減輕西方制裁的影響。不過CIPS主要是人民幣清算系統，而且80%以上的CIPS交易都依賴SWIFT，因此CIPS無法立刻替代SWIFT的作用。此次俄烏危機不會明顯提振人民幣的國際使用。此外，目前市場關注俄羅斯央行已經持有的近800億美元規模的人民幣資產如何處置，及其手中持有的歐元和美元頭寸是否會進一步轉成人民幣資產。有機構預測，如果將其剩餘的美元資產轉成人民幣資產，則可能帶來超過300億美元的流入，這無疑會加劇人民幣的強勢。但也有分析人士猜測，面對近期盧布快速貶值的狀況，俄羅斯央行會否從選擇有限的人民幣資產拋出，用來穩定盧布，這可能導致人民幣走弱。不過，從外匯交易中心公布的數據統計顯示，最近13個月的人民幣兌盧布的即期交易累計成交規模剛剛超100億人民幣，佔總成交的比例非常小。



7. 外媒引述知情人士透露，內地部分銀行向部分國企發送私人客戶報告，建議電廠及鋼鐵製造商停止購買俄羅斯煤炭。目前進口廠商正尋求替代方案。報道中還提到，包括工商銀行在內至少兩家銀行限制對俄羅斯大宗商品的融資，該銀行的海外機構已停止開立以美元計價的信用證予自俄羅斯進口原材料的中資，但部分客戶仍可使用以人民幣計價的信貸額度。知情人士稱，中國煤炭進口商正等待當局是否能恢復採購煤炭發出更明確信號，貿易商則轉向以人民幣而非美元進行交易。另據《彭博》引述知情人士表示，中國高層已要求有關部門確保中國自身能源和糧食供應不受俄烏戰爭影響。監管除要求來自俄羅斯的油氣供應需要得到穩定，對於鐵礦石、玉米和大麥這三類中國自烏克蘭進口的主要產品也要保證有足夠的進口替代來源，不會受到因戰事導致烏克蘭進口停擺的衝擊。



8. 連續兩日探近四年新高後，人民幣中間價周三早急吐逾300點至一周低，即期匯率（CNY）周三早跟隨惟僅小幅低開4點子，全日則漲20點，收報6.3107，再創2018年4月24日以來近四年新高。春節後美元／人民幣和美指走勢加速背離，人民幣匯率CFETS指數短暫回落之後轉為加速上行，短短兩周最大升幅超2.7%，刷新2015年「811匯改」以來新高，年內至本周二累計升2.83%。通過分析CFETS指數的明細，可以看到近期CFETS指數強勢上漲，盧布貢獻了超一半的升幅（57%）。地緣局勢加劇不確定性，美聯儲大幅加息的概率下降，美匯可能沒有預期中的那麼強勢，利差收窄預期也會緩和，這些會對人民幣提供支撐。此外，外匯交易中心數據顯示，2月人民幣兌美元即期、外匯掉期、遠期和期權累計成交較上月減15.4%至13.5萬億元，創一年新低。其中，即期成交較上月下降12.8%至與3.36萬億元，創兩年新低。

撰文：經濟通中國組

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