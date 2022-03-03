【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢

聯儲局主席鮑威爾表示，支持3月加息25點，令外界認為當局對於激進加息計劃暫緩，加密貨幣走勢大致持平，加密貨幣交易所Kraken分析指，儘管價格在月底反彈，但 3 月份美聯儲提議加息的持續不確定性以及東歐日益緊張的局勢在 2 月份的大部分時間都困擾著市場。



另外，大量捐款透過以太幣方式，捐入烏克蘭官方的以太坊錢包，金額從0.0001 0.01 ETH（約合 0.30 到 30 美元）不等。自從該國的推特賬戶首次發布推文以來，烏克蘭已經籌集了超過 4000 萬美元的捐款。



據經濟通據數顯示，比特幣現報43978.89(美元．下同)，升0.19%(24小時比較．下同)；以太幣現報2965.94元，升0.63%；艾達幣報0.9390元，升0.11%；瑞波幣報0.7678元，跌0.13%。



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