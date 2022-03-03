林家亨料俄烏局勢加劇通脹 美國將循序漸進加息 匯控仍可買

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局主席鮑威爾表示，預計3月份加息0.25厘仍是合適，又指將於首次加息後縮表，債息顯著抽升，金融股普遍回升，匯控ADR折合港元較港股上日收市價高4%，要趁反彈減持嗎？俄烏局勢仍未明朗，油價繼續飆升，伊朗核協議達成能阻油價升勢嗎？另外，林sir今日（3日）會用美股在過往戰爭的表現，為我們借古鑑今！

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動