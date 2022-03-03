鮑威爾預告加息四分一厘 匯控渣打終止跌勢急彈

美國聯儲局主席鮑威爾昨日(2日)向眾議院金融服務委員會發表講話，表示支持本月加息25個基點，如通脹加劇甚至可能加快加息步伐。銀行股連日受歐美制裁俄羅斯、加息預期降溫及本港疫情嚴峻等多種利淡消息困擾，股價跌跌不休，今日(3日)受此消息刺激，終迎來較似樣反彈，其中國際業務較多、對英美加息較敏感的匯控(00005)及渣打(02888)都升逾4%。

(資料圖片)

鮑威爾：支持本月加息25個基點 如通脹加劇仍可能加快步伐



鮑威爾表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭帶來不確定性，聯儲局會審慎加息，但表示撤出疫情期支持政策的必要性沒有改變，並支持在本月加息25個基點。不過他補充，如通脹加劇，未來仍有可能加息50個基點。他又指石油價格取決於烏克蘭戰爭的走向，但油價上漲並不一定會導致通脹反覆。至於把俄羅斯剔出SWIFT(銀行結算系統)可能會產生意想不到的影響。

(《開市Good Morning》節目截圖)

其實，隨著俄烏開戰令市場動盪加劇，市場已相信美國的加息幅度不如早前預期激進，預期3月加息半厘的機會率降至不足10%，今年的加息次數預測亦由7次跌至5次，不過亦有分析指，市場原預計通脹在供應鏈問題後緩解，但戰事令油價、原材料、農產品等價格急升，令通脹預期維持高企，屆時聯儲局將不得不繼續加息。另下一次英倫銀行議息時間是本月17日，比美國聯儲局遲，而歐洲加大制裁俄羅斯力度，經濟亦難免受到影響，英倫銀行本月加息預期或有變，故仍要觀望局勢發展。

歐盟將7家俄銀行逐出SWIFT 投資者仍憂打擊國際銀行

除對英美加息預期有變外，銀行股近日跌跌不休主要受俄羅斯金融業遭歐美制裁影響，昨日歐盟就決定將包括俄羅斯外貿銀行等7家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統，雖第一大銀行聯邦儲備銀行和俄羅斯天然氣工業銀行不包括在內，但投資者仍憂慮對國際銀行造成打擊。另有外電引述一份英國匯豐2月27日發出的內部通告，內容有關集團員工應如何實施新的對俄全球制裁，提到只要一間實體由被制裁人士直接或間接持有50%或以上，就會被禁止交易。





此外，有分析指，若經濟預期轉弱會影響美國長息升幅，美國長債息下跌對銀行息差影響，會較聯儲局加息更為直接，因為銀行多收取長期貸款的利息，付出短期利息。此外，歐美對俄羅斯施加金融制裁，或連帶影響歐洲銀行未能收回對俄國企業的貸款。





林家亨：料加息將循序漸進戰事影響微 匯控過度拋售可升至58元

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，3月美國加息半厘機會等於零，鮑威爾講話正反映聯儲局加息將循序漸進、按部就班，不會突然大幅加息嚇驚市場，市場歡迎政策透明度高，昨日美股彈升正反映鮑威爾未來每次只加息四分一厘。另未來一年俄烏戰局應不會太影響聯儲局加息步伐，聯儲局釐定今年加息4次是在俄烏戰爭前，純粹是受美國本身通脹問題影響，戰事只會影響歐洲供應鏈緊張，令能源價格進一步上升，通脹加劇，故相信美國仍會維持加息步伐，之不過會循序漸進，料對銀行股盈利增長預期不會有偏差。

林家亨又指，匯控昨日股價一插插穿保歷加通道底線之下兩元多，其實是過度拋售，故不應再沽貨，尤其這類市值最大的大龍頭，跌至保歷加通道底線只應買貨，但若再升至保歷加通道頂線58元就可再沽出。

曾永堅：匯控對美息率較敏感 若未能重返50天線或跌至49元

香港股票分析師協會理事曾永堅則指，匯控技術走勢偏弱，受多項利淡因素影響，包括加息預期下降，以至西方制裁俄羅斯等因素。他又提到，市場對環球央行貨幣政策早有預期，但目前更關注俄烏局勢會否改變央行早前進取的貨幣政策。另儘管匯控為英資銀行股，但有相當大部分業務仍與美國有關，變相對美國息率的敏感度會較英國息率為高。他預期匯控短期內若未能重返50天線水平約53.2元，便有機會回落至100天線約49元位置。

另方面，匯控及渣打持續進行回購計劃，昨再分別斥約3.4億及1.5億港元回購股份，匯控今日收市升4.1%報53.3元，成交15.71億元，渣打亦升4.21%收報54.5元。其他銀行股亦回升，中銀香港(02388)升3.75%報27.65元，恒生(00011)升0.29%報140.9元，東亞(00023)升1.42%報12.88元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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