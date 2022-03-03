《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落 連日收水滬指三千五不穩

滬深股市周四（3日）早高開，滬綜指周四早一度登上3500關口，創下超過一個月新高，但整數關阻力仍存，加上財新服務業數據弱，滬指隨即回落，午後更倒跌，全日悶局收場，收跌0.09%，報3481.11點；汽車零件、鋰電等板塊走低，深成指挫1.09%，創業板指在低位再錄兩連挫，跌1.51%失守兩千八，累計兩日跌幅超過3%。

（相片：黃燕明攝）

人行周四再收水1900億元（人民幣．下同），三日累收水4300億元。股市交投回升，兩市全日成交10101億元，按日大增12.5%。



全國兩會周五（4日）正式揭幕，全國政協十三屆五次會議周五下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。全國人大會議周六（5日）開幕，會期暫未官方公布。



今日新聞精選



1. 周四公布的2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.2，較1月回落1.2個百分點，為2021年9月來最低。此前公布的2月財新中國製造業PMI錄得50.4，較1月回升1.3個百分點，顯示製造業整體恢復擴張。兩大行業景氣度一升一降，使得2月綜合PMI錄得50.1，與1月持平，顯示經濟微弱擴張。從分項指數看，新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，錄得2020年5月來最低。新出口訂單指數連續兩個月低於臨界點，但降幅有所收窄。2月服務業就業指數連續第二個月位於收縮區間，但收縮率較1月放緩。服務業價格繼續上漲，但漲幅有所回落。財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國經濟依然面臨較大的下行壓力，恢復基礎仍不牢固，穩增長仍是重中之重。政策層面，需強化就業優先政策，加強對中小企業的結構性支持力度，有效降低企業稅費負擔和融資成本。同時應繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下游企業成本上升壓力，維持市場主體穩定。



2. 全國政協十三屆五次會議新聞發布會舉行，大會新聞發言人郭衛民介紹，今年外部環境更趨複雜和不確定，中國經濟發展面臨嚴峻挑戰。委員們認為，今年要保持經濟平穩健康發展，必須在多重目標中尋求動態平衡，針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、疫情轉弱三重壓力，委員們提出了一系列意見建議。有委員建議，要推動技術創新和產業變革，有效拓展國內需求，形成新的增長點和增長極；要提高供應鏈的穩定性和安全性，增強自主創新能力，加強關鍵技術創新，包括打造數字經濟新優勢；要十分注重各種政策出台的統籌和解讀，及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期。政協委員們亦認為，今年外貿領域確實存在著很多不確定、不穩定性的因素，外貿面臨很大的壓力。但同時也要看到，中國外貿產業基礎雄厚，具有強大的韌性，在各地各部門和廣大外貿企業的共同努力下，今年外貿運行有望保持在合理的區間。



3. 聯合國大會召開緊急特別會議，以壓倒性票數通過譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求俄軍立即全面撤軍的無約束力決議。決議獲141票贊成、5票反對及35票棄權，中國投下棄權票。中國常駐聯合國代表張軍認為，決議未經大會全體會員國充分協商，無充分考慮當前危機的歷史和複雜性，亦未有強調推動政治解決和加強外交努力的逼切性，這些都不符合中方一貫立場。與此同時，國際原子能機構2日緊急召開特別理事會會議，專題討論當前形勢下烏克蘭核設施的安全問題。中國常駐維也納聯合國代表王群率團出席並闡明中方原則立場。王群表示，中方一貫支持國際原子能機構在促進核安全、核安保問題上發揮積極作用，並嚴格按照授權履行保障監督職責。同時，各方應充分尊重機構獨立性和權威性，避免將機構有關事務政治化。王群說，核安全、核安保責任是由主權國家自行承擔，相關問題應通過既有程序處理。中方關切烏克蘭境內核設施安全、核安保及核保障。



4. 工信部副部長張雲明1日出席2022中國互聯網發展座談會，強調互聯網企業要依法合規經營，切實履行社會責任，堅持公平競爭，推進生態開放。騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、百度(09888)、京東(09618)等互聯網企業代表，以及行業專家等參加會議。工信部指，要做行業規範健康持續發展的踐行者。依法合規經營，切實履行社會責任，堅持公平競爭，推進生態開放；做數字惠民的服務者。持續擴大個性化、差異化、品質化的互聯網產品和服務供給，加快信息無障礙建設，讓更多人享受數字經濟發展紅利。另外，要維護網絡和數據安全。堅持底線思維，完善制度機制，推進網絡和數據安全產業創新發展，提升網絡安全綜合保障水平；做數字經濟國際合作的拓展者等。此外，國家網信辦發布徵求意見稿，提到未取得互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送新聞信息。



5. 中國豆粕價格上月飆升至創紀錄高位，原因是供應吃緊，以及惡劣天氣降低了對作物產量的預期，並推遲了全球最大出口國巴西的出口。據《路透》引述三名消息人士稱，盡管目前是南美大豆出口的高峰期，中國周二（1日）卻從美國購買大豆，因美國船貨相對於巴西貨物更具競爭力。報道引述一位了解相關交易的亞洲交易商說，中國至少訂購了五船在4－5月付運的美國大豆。雖然這五船大豆是舊作大豆，但中國也預訂了一些將從9月開始供應的美國新作大豆。俄羅斯和烏克蘭兩大糧油出口國日前爆發戰爭，打亂了世界農產品供應鏈，推動全球糧價上漲，市場預期，中國的豆油和豆粕價格將進一步走高。此外，中國積極購買美國大豆的另一個原因仍可能與貿易協議承諾有關。根據美國商務部普查局2月8日公布的數據分析後發現，在截至2021年底的兩年內，美國向中國出售了承諾的2000億美元美國商品中的62.9%。其中，中國的農產品進口最為接近目標，但也僅僅履行了約83%的承諾。據悉，美國擬因此重新調整對華貿易政策。



6. 騰訊(00700)旗下微信發布通知，自2021年9月1日起至2024年9月30日，對符合標準的小微商戶實行支付手續費優惠，對小微企業、個體工商戶支付服務費開展九折活動。個人收款碼用戶可參加降費讓利活動，支持零錢提現減免。內地3月1日正式執行的個人收款碼新規，中國支付清算協會公告稱，現行「個人收款碼」不關閉、不停用、功能不變；新設「個人經營收款碼」，用戶可自由選擇使用。不過，會結合用戶收款情況，將陸續通過微信收款助手消息通知等方式發出邀請，在用戶自願情況下提供個人經營收款碼，免費領取物料碼牌，還能享受經營帳本、經營分析等更多權益和服務。另據內媒獲悉，騰訊投資的電競直播內容供應商「小象大鵝」在近期開啟裁員。幾乎同時間，騰訊遊戲官方直播平台企鵝電競的大批大中型主播宣布離開企鵝電競，據報該平台最晚今年6月結束運營。



7. 據《華爾街日街》引述知情人士報道，中國政府擬退出新冠「清零政策」，在為重新開放做準備，料最快會在今個夏天在指定城市探索開放措施。報道指，北京當局正研究北京冬奧會期間的閉環泡泡模式、收集新抗病毒藥物數據，並為國產mRNA疫苗未來的海外生產物色地點。知情人士透露，交通運輸部、海關等部門官員1月以來就已受命探索疫情防控措施的調整，結果可能呈交最高層，惟疫情防控調整的方法和時間尚未確定，可能根據未來態勢發展而變，例如出現新的變異毒株。國家衛健委公布，3月2日，全國確診者新增確診214宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例54宗，廣東仍有28宗，上海亦新增3例確診。深圳本土疫情持續擴大，深圳自上月15日以來累計逾200宗確診及無症狀感染個案。



8. 美國聯儲局主席鮑威爾周三向眾議院金融委員會表示，支持在本月加息25個基點。加息幅度溫和，符合市場預期。美匯指數盤中升上97.83，為2年新高，但尾盤轉跌0.07%，報97.35。人民幣中間價大幅反彈逾300點，幾乎抹盡周三）（2日）跌幅。即期匯率（CNY）未有跟隨，周四早低開74點子，全日跌77點，收報6.3184，創2月24日以來一周最低。交易員稱，俄烏戰事繼續壓制歐系貨幣走勢，美聯儲加息臨近則會提振美元人氣，短期美元指數或震盪走強，人民幣可能面臨一定回調壓力，但整體走勢料偏穩。此外，債券通公司2日發布債券市場運行報告顯示，2月份，債券通北向通交投活躍，共成交5401億元，日均交易量達338億元。其中，國債和政策性金融債交投最為活躍，分別佔50%和38%。

撰文：經濟通中國組

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