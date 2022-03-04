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潘鐵珊：恒指或穿兩萬關　比亞迪220失守宜急撤！

04/03/2022

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　兩會（政協、人大）今（4日）、明（5日）兩日相繼開幕，市場關注中央如何推出國策扶持經濟穩增長，有咩行業值得關注？基建、消費，抑或新能源股？比亞迪(01211)公布上月新能源車銷售數據，雖按年急增7.5倍，惟按月卻連續兩個月下跌，跌勢恐未止？隔晚中概股急挫，夜期、ADR分別跌至22100左右，阿里巴巴(09988)ADR更跌穿100元關，整體大市及科技股後市不容樂觀？

 

 

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