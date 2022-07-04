紐約梅隆運輸科技新領域基金：助你捕捉來自7萬億美元 [2]「乘客經濟學」市場的機遇
04/07/2022
隨著全球人口增長及城市化步步發展，及至2035年全球的汽車數目料將達到20億輛[1]，除了使路面愈見擠塞、交通意外數目上升，也造成了污染問題日益惡化。幸好隨著運輸科技的進步及創新，我們在使用、駕駛和控制運輸工具方面有了翻天覆地的變化，從中更是衍生出投資機遇。
未來運輸的四大增長引擎 – CASE
在電動車、無人駕駛、智能運輸物流、共享汽車服務等趨勢的爆炸式增長下，人們對待交通的方式漸漸從「駕車」轉變為「乘車」，「乘客經濟學」由是誕生。有研究預計，這種「乘客經濟」的市場規模將會在2050年暴增至7萬億美元[2]，遠遠高於2035年的8,000億美元。展望未來，運輸科技市場可望受惠於以下四大增長引擎：
1.網絡連結 (Connectivity)：釋放驚人潛力
在5G、大數據、車聯網及雲端運算等技術的飛躍發展下，未來將會是一個高度連結的世界，運輸工具也不例外，預計在2018年至2022年間，全球將付運1.25億輛內置連結功能的互聯汽車（connected car）[3]，使得汽車愈來愈似一部可以四處行駛的智能手機。
互聯汽車具有各類智能應用程式和感應器，所產生的數據可用於實時分析，從而提高駕駛的效率和安全度，其市場潛力不僅在於車輛數目，還涉及運輸統、車身零件及服務等一連串供應鏈，例如維修保養、充電設備等。
2.自動化 (Autonomy)：有利軟件開發商
路面上的交通意外往往是人為造成，數據顯示每年由交通意外造成的人命傷亡多達135萬宗[4]。透過最新的自動駕駛技術，將可把路面意外降低87%[5]，為整個社會帶來福祉。
由於所需的技術已大致存在，自動駕駛汽車有望於不久的未來成真，其嶄新功能包括了輔助泊車、盲點檢測、緊急剎掣和適應巡航控制等，從事相關軟件和技術開發的企業，將可望受惠其中。
3. 共享化 (Sharing)：
大城市的私家車數量愈多，交通便愈見擠塞。近年共享乘車服務興起，正可以解決這個問題。在環境及可持續角度，共享汽車模式可以減少28%的路面車輛[6]，大大提升運輸效率及改善交通擠塞情況。從此，人們不一定需要擁有私家車，只要一部手機在手，便可以隨時隨地選用各類共享汽車服務，大大節省成本及時間。值得一提的是，共享乘車服務更有助減少路面的碳排放。共享化將是「乘客經濟學」的重要推手，除了一般的小型私家車，用於度假或家庭旅行的大型汽車，也將漸漸發展出共享服務市場。
4. 電動化 (Electrification)：減碳成全球一致目標
根據《巴黎氣候協定》目標，各國同意把全球升溫幅度限制於1.5度。在全球各國致力減碳的浪潮下，傳統燃油汽車勢必漸漸被淘汰，並由電動車取而代之。
目前全球汽車行業正大舉投入資金研發電動車，戴姆勒和寶馬等汽車巨擘，便計劃在2025年之前把電動車佔整體汽車的出售比率提升至25%，部分中國車廠的目標更加宏大，希望在4年內實現100%電動車銷售率的大計[7]。預計在2040年前，全球將有逾半新車銷售來自電動車[8]。
電動車若要成為主流，其成本必須不高於傳統的燃油汽車，而實現此目標的關鍵便是電池的成本及性能。隨著科技發展一日千里，如今汽車電池的容量正不斷提高、成本也日益下降，為電動車的長遠發展增添有利因素。除了私家車，相關的投資機會還包括貨車、長途巴士、鐵路甚至是飛機等，以及整個產業鏈如電池及充電設備等。
及至2040年全球汽車製造商目標
（長期電動汽車銷量、按地區劃分）
紐約梅隆投資管理：瞄準運輸科技增長
紐約梅隆投資管理瞄準這個潛力龐大的增長趨勢，推出了運輸科技新領域基金，憑藉在汽車、汽車零部件和軟件行業方面的長期分析經驗，旨在投資於運輸科技領域中具創新研發技術的企業，助投資者在未來發展的路途上更暢順而行。
獨有投資策略
聚焦於運輸科技的四大增長引擎 (CASE) ──網絡連結、自動化、共享化及電動化。
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[1]資料來源：Navigant Research –2017第二季報告。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
[2]資料來源：英特爾；截至2017年6月。紐約梅隆投資管理已審閱此報道，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-predicts-autonomous-driving-will-spur-new-passenger-economy-worth-7-trillion/#gs.ptky04
[3]資料來源：Counterpoint Research；截至2018年4月。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
[4]資料來源：世衛2018年報告。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
[5]資料來源：Delphi Automotive PLC ；截至2017年9月。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
[6]資料來源：Delphi Automotive PLC ；截至2017年9月。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
[7]上述證券僅用作說明用途。本文件並不就購買或出售證券提供任何要約或游說，亦未有作出投資建議或推薦。 資料來源︰彭博新能源財經，2020年5月。
[8]資料來源：彭博新能源財經2018年展望。紐約梅隆投資管理已審閱前述研究，並認為即使不包括較近期的數據，上述結果仍然適用。
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