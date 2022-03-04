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【FOCUS】「核恐怖主義」暫虛驚　鮑叔被逼沃克爾上身？

04/03/2022


　　俄烏開戰進入第9天。位於烏克蘭中東部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電站，周三(9日)凌晨(本港時間．下同)據報外圍因俄軍坦克炮擊而起火，烏克蘭總統澤連斯基呼籲「歐洲覺醒」。

 

　　竭力斡旋的法國總統馬克龍周三(9日)凌晨透露，普京拒絕停止對烏克蘭的攻擊；大宗商品價格高處不勝寒，聯儲主席鮑威爾堅持3月加息以25基點起步，但就預告將不惜一切控制通脹。



核電站遭炮擊，烏總統籲「歐洲覺醒」



　　面對國內經濟逼近摧枯拉朽式崩盤，摩通預計俄羅斯GDP恐在第二季收縮35%之劇，堅稱軍事行動「正在按計劃進行」的「北極熊」普京，似亟需速戰速決。

 


　　繼俄軍聲稱佔領位於黑海咽喉的烏克蘭造船中心赫爾松（Kherson），並繼續向西直指敖德薩（Odessa）之際，烏克蘭外長Dmytro Kuleba周五指控，俄羅斯軍隊「從四面八方向扎波羅熱核電站開火……如果爆炸，危害將是切爾諾貝利的10倍。」擁有6座機組的扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，提供烏克蘭25%的電力，目前有1個機組正在運行中。

 

 

烏克蘭外長指控，俄羅斯軍隊「從四面八方向扎波羅熱核電站開火」。

 


　　烏克蘭總統澤連斯基疾呼，「歐洲現在必須覺醒……恐怖國家在人類歷史上第一次實施核恐怖主義……烏克蘭有15個核裝置，如果發生爆炸，將是我們所有人的終結，歐洲的終結。」消息觸發道指期貨一度挫逾500點，美元指數突破98關口。最新消息指，起火範圍實際為核電站外圍的培訓大樓，目前火勢已撲滅，烏克蘭能源部長確認，設施附近的輻射讀數未見升高。但事件似預示，法國總統馬克龍暗示的「最壞情況未到」恐隨時一語成讖。



油價或未見頂，聯儲未排除更激進加息



　　俄烏戰事或續惡化，早前因伊核協議在望而回吐的布油期貨重上110美元；儘管美國暫時將能源制裁排除在外，但業界自行抵制俄羅斯石油潮似已開始，俄羅斯油企Surgutneftegas以創紀錄折扣出售烏拉爾原油已連續三天乏人問津。加上全球兩大航運集團馬士基（Maersk）及地中海航運（MSC）宣布暫停往返俄羅斯的貨運訂單，摩通就測算，倘若對俄羅斯的石油交易全年中斷，布油價格年底或達185美元。

 

 基輔郊外的住宅區遭俄軍轟炸後的景象。

 


　　油價似未見頂，早前錄逾10年新高的小麥、玉米價格周五再分別升逾6.6%、2.6%；對此，聯儲主席鮑威爾周四(3日)在國會作證時直認，目前尚不清楚俄烏戰爭的最終影響如何，但粗略推算，如油價從12月底的每桶約75美元升至最新約110美元的漲勢持續，或推升整體通脹率近0.9個百分點。

 


　　他重申將在下周的議息會議上支持加息以25基點起步，但如果通脹沒有緩解，「那麼我們準備在一次或幾次會議上加息超過這個幅度。」鮑叔有無勇氣複製當年沃克爾時刻？面對議員「你準備好採取一切措施來控制通貨膨脹了嗎？」他的回答是，「I hope history will record that the answer to your question is YES。」

 

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