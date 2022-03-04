《神州經脈》全國政協會議開幕 收水4300億滬指周跌0.4%

全國政協會議周五（4日）下午開幕，全國人大會議周六（5日）上午開幕，11日上午閉幕，會期6天半。市場關注周六國務院總理李克強將作政府工作報告，為2022年的經濟增長、赤字率等訂立目標。

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滬深股市周五早低開，滬綜指開市不久後跌幅放大至1%，惟半導體板塊急反轉倒升，加上醫藥股走高，滬綜指跌幅收窄，但午後再轉勢，總結全日跌0.96%，報3447.65點，不過本周在維穩因素下，地緣政治震盪沒有殃及A場大盤，全周滬指下跌0.42%；中概股在美急跌拖累科技股行情，深成指跌1.37%，值得留意的是創業板指三連挫，全日走低1.55%，全周累跌4.6%，今年以來指數已經蒸發超過17%。



人行持續收水，周五開展100億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，淨回籠2900億元，本周共累計收水4300億元。兩市全日成交10063億元，和上日表現差不多，連續第二日成交過萬億。



今日新聞精選



1. 十三屆全國人大五次會議大會發言人張業遂表示，以中國發展為借口、將中國作為戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。相互尊重、和平共處、合作共贏，應成為新時期中美正確的相處之道。去年人大通過《反外國制裁法》，張業遂再解釋，中國的《反外國制裁法》突出的是一個「反」字，是應對遏制打壓的防御措施，與一些國家的「單邊制裁」有本質區別。張業遂又指，在國際貿易中，中國從不歧視任何國家、任何企業，不存在所謂「經濟脅逼」問題。中方希望歐盟採取客觀公正立場，不要將中國與陶宛立之間的問題擴大化或上升至中歐關係層面。疫情控制方面，張業遂表示，「動態清零」不是要追求「零感染」，而是要盡快把疫情控制住。「動態清零」的目標是通過快速精準的全鏈條防控措施，實現以最小成本取得最大成效。事實證明「動態清零」做法符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。他還透露，國內一些企業正在進行研發mRNA疫苗，取得積極進展。



2. 俄羅斯遭受金融制裁，盧布匯率歷史性急貶，當地銀行出現擠提，不過中國及印度表示仍願意和俄羅斯保持正常經貿往來。據外電報道，中國一家國有銀行的莫斯科分行過去幾天獲200－300家公司接洽，希望開設新帳戶，預計這些公司的人民幣交易會增加。不過中國與俄羅斯企業往來，有可能遭受二級制裁，由中國發起成立的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）周四（3日）表示，在烏克蘭發生衝突之後，已暫停所有與俄羅斯和白俄羅斯有關的活動，並對這些活動進行審查。中國是AIIB的最大股東國，有26.5%的投票權。另據《紐約時報》周三（2日）引述拜登政府官員和一名歐洲官員報道稱，中國高級官員在2月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭，顯示中國高級官員在俄羅斯上周入侵烏克蘭之前，就在一定程度上了解俄羅斯的計劃或意圖。中國外交部新聞發言人汪文斌周四回應稱有關報道純屬虛假信息，並認為這種轉移視線甩鍋推責的言論十分卑劣。



3. 樓市政策繼續鬆綁，山東德州市數家銀行下調了個人住房貸款首付比例，首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同時，雲南昆明市也放寬首付比要求，能享受20%低首付的購房人增多。此外，鄭州成為全國首個向限購限貸令動刀的城市後，據內媒報道，雖然鄭州多數銀行稱未接到取消「認房又認貸」規定的通知，但普遍已下調二手單位的房貸利率。報道又引述當地房產經紀指，近期睇樓的人愈來愈多，成交量明顯增多。房產經紀更透露，不少業主已上調放盤價。與此同時，再有銀行業出手救地產商，碧桂園(02007)周三與招商銀行簽署合作協議，招商銀行將授予碧桂園150億元人民幣併購融資額度，專用於碧桂園的地產併購業務。根據合作協議，業務品種包括但不限於併購貸款、併購基金、資產證券化、以及基於併購相關業務需求所衍生的創新類融資產品。



4. 人民銀行金融穩定局周四發文指，經過集中攻堅，中國金融體系長期積累的風險點得到有效處置，金融風險整體收斂、總體可控。我們有信心、有條件、有能力牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。當前中國銀行業金融機構總體穩定，高風險銀行機構數量從2019年三季度的649家峰值水平，連續六個季度下降至316家，「十四五」期末有望壓降至200家以內。2021年第四季度全國4398家銀行業金融機構中，4082家機構評級處於安全邊界內，資產佔銀行業總資產的98.96%，316家高風險機構資產佔比僅為1.04%。此外，集中整治互聯網金融亂象，已轉入常態化監管。有效遏制境內虛擬貨幣交易炒作風氣，中國境內比特幣交易量全球佔比從90%以上迅速下降至10%。將互聯網平台企業的金融業務全部納入監管，規範持牌機構與互聯網平台公司業務合作，強化金融反壟斷和反不正當競爭，維護市場秩序。



5. 俄烏之戰打亂全球能源及大宗商品供應鏈，引發漲價潮，炒賣風險隨之大增。大商所發布通知，自3月8日交易時（即3月7日夜盤交易小節時）起，調整液化石油氣、鐵礦石、焦煤、焦炭品種部分合約的手續費標準，其中鐵礦石I2203、I2204和I2205合約日內交易手續費標準從成交金額的萬分之2調整為萬分之4，提高一倍；自3月9日結算時起，調增棕櫚油、豆粕、豆油、玉米澱粉、黃大豆2號、玉米品種部分合約的交易保證金水平。相關市場人士認為，隨著市場價格的波動加劇，未來不排除交易所將進一步採取更為嚴格的風控措施。此外，銀保監開4張罰單，涉及1家險企和3家銀行卡信用中心。其中，因電銷誤導等違法行為，中美聯泰及相關責任人累計被罰122萬元。華夏銀行(滬:500015)、廣發銀行、興業銀行(滬:601166)三家銀行信用卡中心均被罰款10萬元。



6. 據《路透》引述一位印度政府消息人士稱，印度對中國電信設備製造商華為的一項稅務調查中發現，華為因操縱帳簿，令其在印度的應稅收入大大減少。印度財政部沒有指明是哪一家公司，僅對外宣稱在上月對一家大型電信集團位於印度3個城市的辦事處，進行所得稅突擊檢查時，該集團未能就納稅申報問題提供任何實質性和適當的理由。2月中旬時傳出印度稅務局搜查了華為在印度的多個辦公地點，包括查看了華為的財務資料、會計帳本、公司記錄、在印業務和海外交易等。華為向內媒《財新》證實消息屬實，稱印度所得稅部門到訪過華為辦公室並與部分員工會面，強調相信公司在印度的運作嚴格遵從所有法律法規，會配合調查。華為目前在印度運營4G通信設備業務，其品牌的部分手機和智能手表產品仍然有售。



7. 國家衛健委公布，3月4日，全國確診者新增確診294宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例233宗，創疫情以來新高，含14宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例61宗。廣東省深圳市人民政府口岸辦公室周四通報，深圳口岸當天再發現25名跨境貨車司機的檢測顯示為感染新冠病毒。此外，上海普陀區及閔行區連日出現多宗確診個案，涉及跳舞群組及超市群組，且兩者之間暫時找不到關聯。網上流傳上海將在閔行區建方艙醫院，針對這一說法，權威部門澄清：該消息不屬實。上海按照國家規定，正在利用現有醫療資源儲備後備定點醫院，並非網傳建設方艙醫院。根據上海市周五下午召開的疫情發布會，上海最新再增3例本土確診，及5宗無症狀感染。



8. 俄烏緊張局勢及加息預期支持美元匯價，美匯指數再次逼近98水平，紐約收市升0.39%，報97.73，再創兩年高位。人民幣中間價貶272點至一周低，即期匯率（CNY）周五早跟隨低開17點子，全日微跌5點，收報6.3189，實現兩連貶，創近一周新低。交易員稱，受烏克蘭核電站起火消息影響，歐元進一步承壓下行，美元指數攀升至98關口附近；再加上周五官方中間價弱於市場預期，市場交投謹慎，波動十分有限。他們並表示，近期受俄烏戰事及美聯儲即將加息助力，美元表現強勁，但人民幣調整幅度較為有限，這也導致CFETS人民幣匯率指數一路上行至105關口上方，這或令監管層有所不安；內地兩會召開在即，密切關注穩增長政策舉措。





撰文：經濟通中國組

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