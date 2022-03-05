【兩會焦點】增長目標降至5.5%以上 一文看懂政府工作報告

十三屆全國人大會議周六(5日)開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告。報告定下今年經濟增長目標--5.5%以上，較去年「增6%以上」的目標再降一格，創近年新低。赤字率亦下降至2.8%，中央對地方轉移支付增加約1.5萬億元(人民幣．下同)。

全國人大會會5日早上9時開幕，記者7時左右已到達人民大會堂。（黃燕明攝）



疫情持續兩年多，去年中國GDP增速8.1%算是超額完成既定目標。今年的增長目標再次被調低，可見「穩」字當頭，仍是重中之重。報告稱，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進，面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。



後疫情時代，宏觀政策亦有所調整，包括赤字率目標由去年的3.2%下調至2.8%等，但就繼續大力推進減稅降費、多渠道扶持中小企業。工作報告對於環保、醫療、養老、三孩、住房等領域亦有所著墨。並要完善落實防止返貧監測幫扶機制，確保不發生規模性返貧。為防範化解重大風險，做好經濟金融領域風險處置工作﹐設立金融穩定保障基金，運用市場化、法治化方式化解風險隱患。



報告稱，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力﹐局部疫情時有發生消費和投資恢復遲緩，穩出口難度增大，能源原材料供應仍然偏緊，中小微企業、個體工商戶生產經營困難，穩就業任務更加艱巨。綜合研判國內外形勢，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎。越是困難越要堅定信心、越要真抓實幹，中國經濟長期向好的基本面不會改變，中國經濟一定能頂住下行壓力，必將行穩致遠。

總理李克強作政府工作報告指，中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須爬坡過坎。（黃燕明攝）





全國人大會議5日在京開幕，出席2790人，缺席161人。（黃燕明攝）

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

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