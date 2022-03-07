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【陶觀天下】強就業為加息定調　大制裁令供應尷尬

07/03/2022

　　美國勞工部公布2月非農就業數據優於預期，失業率亦進一步回落。美國勞動力市場形勢一片大好，就業復甦似乎步入正軌。市場對美聯儲最早或於今年3月加息的預期持續升溫。但地緣問題衝突加劇，美聯儲加息幅度會否高於往常？俄烏戰事延燒，歐盟對俄羅斯金融、銀行領域、政府官員和企業人士等已發起數輪制裁。不過，歐洲在石油和天然氣的進口嚴重依賴俄羅斯，這一嚴厲的制裁措施會否將使歐盟遭到反噬？俄國於烏克蘭危機落幕後，仍將與歐洲市場維持緊密之能源供需關係嗎？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。

　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。

 


 

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