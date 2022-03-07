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溫傑：港股未見底　料兩會行情利好內銀跑出

07/03/2022

嘉賓：光大證券國際財富管理策略師 溫傑

 

　　俄烏局勢持續緊張，恒指跑輸全球主要股市，ADR港股比例指數及恒指夜期周五（4日）收跌逾三百點，港股疫情低位21139支持力有多大？失守後可看哪？國務院總理李克強發表工作報告，提到今年部分重點工作，有無比到啟示港股？今日（7日）恒生系列指數換馬正式生效，農夫山泉(09633)及聯想(00992)有無新氣象？

 

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