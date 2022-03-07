歐美考慮禁俄石油進口油價油股飆升 三桶油仍可追入?

俄羅斯入侵烏克蘭近日本已帶動油價急升，現又據報歐美正考慮禁止進口俄天然氣及石油，摩通預期若俄羅斯石油出口受干擾，油價今年底或升至185美元，另伊朗核協議談判亦可能受歐美對俄制裁影響推遲，市場擔憂供應進一步收緊，今早(7日)亞洲時段油價飆升一成高見每桶130美元，為2008年底以來新高。中石油(00857)及中海油(00883)今日都逆市造好，其中中石油升逾3%，為表現最好藍籌。

(資料圖片)



布林肯稱美歐考慮禁進口俄天然氣及石油 油價今早飆一成



上周俄烏戰事持續擴大，俄軍更佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災，市場擔憂歐美加大制裁會影響俄羅斯石油供應，油價上周五(4日)再攀升，布蘭特期油升至每桶114.23美元，上漲2.06美元或1.9%，紐約期油漲2.37美元或2.2%，至每桶110.04美元。以一周計，布蘭特期油上漲14%，紐約期油更上漲18%。

彭博社上周五又引述消息指，美國政府正考慮禁止俄羅斯原油進口，美國國務卿布林肯現最新表示，美國及歐洲盟友正考慮禁止進口俄羅斯天然氣及石油，並指已與總統及其他內閣成員就相關問題通電。俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口消息刺激國際油價急升，布蘭特期油在今早亞洲交易時段再升一成至130美元，紐約期油亦升近一成。

伊核協議談判或生變 摩通：布油今年底或升至185美元

另一方面，上周六(5日)一名伊朗高級官員表示，俄羅斯要求美國書面保證對莫斯科的制裁不會損害俄羅斯與伊朗的合作，這可能對於已持續數月之久的伊核協議重啟談判造成阻礙。另在俄羅斯入侵烏克蘭推動原油價格飆升後，沙特阿拉伯宣布對所有地區買家提高原油售價，根據公告，國有原油生產商沙特阿美將基準阿拉伯輕質油價格提高2.15美元。而OPEC成員國利比亞的石油產量降至每日92萬桶，上周三(2日)時約日產120萬桶。

分析指，布蘭特期油在今年第二和第三季平均價格為每桶110美元，而高盛認為若市場沒有俄羅斯石油供應，未來3個月油價或會進一步推升至150美元，摩根大通更預期，若俄羅斯石油供應持續受到干擾一整年，布油或在今年底升至每桶185美元。另摩根士丹利指，俄羅斯侵襲烏克蘭下，可能觸發各地大範圍禁止俄羅斯原油出口，俄羅斯作為世界第二大原油出口國，勢引發能源市場混亂。

大摩：中石油對油價最敏感 且有豐富天然氣資源





另大摩近日發表研究報告，將今年第二季布油預測上調至110美元/桶，並予中石油「增持」評級，目標價由5.58港元升至5.68港元。大摩稱，由於中石油有龐大邊際油田敝口，對油價最為敏感，其最高收益率為布油價格高於65美元，其豐富的天然氣資源，是中國碳中和路線圖的重要組成部分，隨著以市場為導向的天然氣定價機制形成，天然氣板塊的價值可能會逐漸顯現。另大摩同樣予中海油「增持」評級，目標價由13.8港元升至14港元，稱從成本角度出發，中海油將繼續在內地「三桶油」中跑贏，其低成本戰略和出色的執行紀錄應使其處於有利地位，並受惠油價上升。大摩亦將中石化(00386)目標價由4.69港元升至4.73港元，評級維持「與大市同步」，並調升集團今明兩年每股盈利預測。

摩根大通則指，對第二季油價前景保持樂觀，預測布油平均價格為每桶110至115美元，現貨價格可能超過每桶130美元，將中海油、中石油及中石化今明兩年每股盈利預測平均調升7%及4%，維持三桶油「增持」評級，中石油目標價由5港元升至5.15港元，中海油目標價則保持12港元不變，惟中石化則由5.2港元降11.5%至4.6港元。另匯證較看好中海油，維持其「買入」評級，目標價由11.6港元升至12.7港元；中石化則由「買入」降至「持有」， 目標價由4.95港元降至4.5港元；中石油維持「持有」評級，目標價由3.4港元升至3.7港元。

溫傑：三桶油不宜追入

光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目則指，三桶油不宜追入，如確想追就可追F三星原油期(03175)或油服股，因F三星原油期最貼近油價，又可以下較細注，始終恐防俄羅斯總統普京突願收兵，油價就隨時會急跌。

中石油半日升3.27%收報4.42港元，成交5.83億元；中海油則升1.54%收報10.58港元，惟中石化跌1.54%報3.84港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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