《午市前瞻》恒指一度急插千點 專家指戰事未完恒指難見底

恒生指數半日收市報21159，跌746點或3.41%，主板成交1023.44億元。恒生中國企業指數報7448，跌238點或3.1%。恒生科技指數報4551，跌186點或3.94%。

(資料圖片)



連敬涵：跌至18000都有可能

恒指低開近600點後，上午一度跌超過1000點，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時俄烏局勢仍未明朗，恒指有機會跌穿20000點大關，19500點甚至18000點都有可能見。他指，俄烏戰事一日未完，對經濟所造成的破壞仍然未知，必須要有決定性的結果，股市才有望見底。因此，目前市場不確定後續發展之下，便會先行沽貨離場，目前難講恒指的底部支持。

俄烏陰霾下，恒指曾低見20826點，試穿2020年3月份「疫情底」。 (經濟通HV2系統截圖)

市場對央行加息意向感模糊



重磅股捱沽，匯控(00005)跌超過6%穿50元大關。連敬涵指目前市場對環球央行的加息取態困惑，未知未來加息會進取還是放鬆，如果預期央行因通脹擴大而維持積極加息，但今日匯控等金融股都跌穿重要支持位，目前匯控已回吐至今年升浪開展時水平，他認為由60元跌至50元已反映加息由半厘降至四分一厘的意向，故目前跌穿50元是較難理解。



連敬涵難以估計匯控之後去向，且未見有刺激匯控回升的因素，但提到若有意趁低吸納，可待跌至250天線即46元水平再作考慮。

撰文: 經濟通通訊社記者 戚朗軒

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