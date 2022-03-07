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俄烏戰事恐累經濟拖慢加息步伐　匯控渣打友邦齊插逾半成

07/03/2022

      俄烏戰事恐持久，歐美不斷加碼對俄制裁，經濟前景悲觀，央行加息步伐或因而放慢，上述種種今日(7日)除令恒指大跌外，亦拖累匯控(00005)、渣打(02888)及友邦(01299)等一眾原本受惠歐美加息預期的國際金融股，其中匯控及渣打雖獲摩通力撐，指股價過度回調，並持續回購股份，友邦亦獲大行唱好，但三股今日收市均急跌逾半成。

 

(資料圖片)

 

俄烏戰事恐持久經濟前景悲觀　央行加息步伐或放慢

 

       雖然美國聯儲局主席鮑威爾上周三(2日)表示支持本月加息25個基點，如通脹加劇才可能加快加息步伐，而上周五(4日)公布的美國2月非農就業人數大幅上升至67.8萬人，遠高於預期的42.3萬人，是去年7月以來最大增幅。失業率則降至3.8%，亦略為好於預期的3.9%。數據顯示在聯儲局即將於本月中議息前，美國就業市場復甦強勁，確可支持聯儲局加息決定，不過自俄烏開戰令市場震盪加劇，市場已降低美儲局加息幅度預期，預期3月加息半厘的機會率降至不足10%，至年底加息次數亦由7次降至5次。

 

      另分析指，市場焦點目前不在於就業數據，而是俄烏戰爭對大宗貨品供應、通脹和經濟增長的影響，俄烏戰爭持續令投資者對歐洲經濟前景轉為悲觀，歐元兌美元上周五紐約尾盤大跌1.3%報1.0923，是2020年5月以來最低。俄烏戰事已持續逾一周，停火談判未見進展，戰事恐轉為持久。事實上，自俄烏開戰後，俄羅斯金融業已遭歐美連番制裁，上周歐盟就決定將7家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統，投資者已憂慮對國際銀行造成打擊，加上俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，現據報歐美又正考慮禁止入口俄羅斯石油及天然氣。戰事若持續，歐美又不斷加碼對俄制裁，對全球金融業甚至整體經濟都非好事，經濟增長若放緩，歐美央行加息步伐恐放慢。

 

摩通：匯控渣打對俄直接敞口極小　股價過度回調

 

　　不過，摩通近日發表研究報告稱，近期俄烏地緣政治風險上升，導致匯控及渣打股價過度回調，帶來良好的買入機會。摩通更偏好渣打多於匯控，由於增長和回購有更積極的管理指導，加上歐元區不易受到巨集觀風險的影響。根據銀行披露和管理層評論稱，兩家銀行對俄羅斯的直接敞口極小，而主要挑戰是巨集觀經濟增速放緩。渣打對歐洲的貸款敞口不到1%，匯控則為9%；至於在英國及歐盟的風險敞口，渣打為8%，匯控為40%。

 

      摩通又指，渣打管理層表示，對歐洲地區的風險曝光有限，沒有當地貸款敞口和盧布結算帳戶；雖然財務影響很小，但關於SWIFT的限制可能存在一些運營挑戰。另美聯儲主席在3月2日表示，將優先考慮以經濟風險對抗通脹，表明美聯儲加息軌跡未受阻。

 

瑞銀：友邦購藍十字具戰略意義　摩通：友邦受益債券收益率升

 

      另一方面，上周東亞銀行(00023)宣布訂立協議，向友邦控股香港出售藍十字全部已發行股本，以及全資附屬Blue Care Holdings向友邦控股香港出售佔Blue Care 80%股權，並訂立藍十字分銷協議，應支付總代價約為現金2.78億美元(相當於21.68億港元)。瑞銀發表研究報告，看到友邦把更多醫療保健服務整合到其保險業務中的潛力，從而進一步多樣化其產品，認為相關潛力仍未完全反映價內，予目標價101元，維持「買入」評級。瑞銀指，藍十字在香港主要經營健康險，是次交易的金額對友邦而言相對較小，且具有戰略意義，使友邦能夠利用藍十字在香港的醫療網絡，加速其醫療保健服務與保險業務的整合。

 

　　另友邦將於本周五(11日)公布全年業績，摩通預測，友邦2021年第四季和2022財年新業務價值分別按年增長11%和19%，維持其「增持」評級，目標價由99元輕微上調至100元。摩通認為，友邦是美國和亞洲市場債券收益率上升的主要受益者，而且是在動盪市場中的防守股，其過去12個月表現跑輸恒指。

 

連敬涵：匯控跌至50元已反映只加息四分一厘　惟可待46元才考慮

 

　　就匯控股價大跌，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，目前市場對環球央行的加息取態困惑，未知未來加息會進取還是放鬆，如果預期央行因通脹擴大而維持積極加息，今日匯控等金融股卻都跌穿重要支持位，目前匯控已回吐至今年升浪開展時水平，由60元跌至50元已反映加息由半厘降至四分一厘的意向，故目前跌穿50元是較難理解。他又指難以估計匯控之後去向，且未見有刺激匯控回升的因素，但若有意趁低吸納，可待跌至250天線即46元水平再作考慮。

 

　　另匯控公布，上周五(4日)再通過摩根士丹利於倫敦證券交易所購入約1035.7萬股，是新一輪回購計劃展開以來最多的一日，總值約4916.47萬英鎊(約5.08億港元)。渣打集團上周五亦再通過美林國際在倫敦回購約291.85萬股，總值約1377.88萬英鎊(約1.42億港元)，渣打連續10日回購股份，總計約2529萬股。

 

　　匯控收市跌7.09%報47.85元，成交48.15億元，渣打則跌7.34%報47.95元。至於其他本地銀行股，恒生(00011)跌2.95%報135元，中銀香港(02388)跌2.73%報26.7元，東亞跌1.44%報12.34元。友邦則跌5.42%收報75.1元，成交27.64億元。

 

 

(經濟通H2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 



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