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【紓困措施】消費券首階段5千元下月直接派發　市民毋須重新登記

07/03/2022

　　財政司司長陳茂波表示，消費券首階段5000元下月直接派發，約680萬去年成功登記並領取消費券的市民，毋需再辦任何手續，實際發放日期將視乎疫情發展再作公布。

 


　　第一階段的有效期比去年計劃長，達7個月，至10月31日完結。至於以八達通領取消費券的市民，會先獲發4000元，只要5月尾至10月尾的合資格消費累積款額達到4000元，下月的16日就會收到餘下1000元消費券。使用支付寶香港和WeChat Pay的市民，則可一次過領取5000元消費券。市民如持有樂悠卡，且上期領取消費券的個人八達通已取消，則可致電八達通卡熱線29695500重新登記，毋需額外提交表格。


可買防疫抗疫物資、交通出行


　　陳茂波表示，鑑於疫情嚴重，政府加強對中小企和市民的支援，消費券原定於暑假7月派發，在環境轉差為前提下，其中一部分5000元提前至4月派發。


　　陳茂波又指，消費券使用範圍很廣，可買防疫抗疫物資、買餸、交通出行及生活用品等。為了盡快推出，消費券範圍暫時不再進一步放寬，相信在其他方面用到消費券，讓市民省錢交水電費。


旺角及天水圍等地設服務中心


　　財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，或有市民遺失或註銷了已登記的八達通，雖然更改手續雖然簡單，但小部分市民都需要協助，有關方面今日下午會在旺角及天水圍等地方設3個服務中心提供協助，但市民需要先預約。


現時參與4間支付平台第二階段不一定有份


　　王學玲又指，在今年第二期的消費券，將會引入更多支付平台，現時正參與的平台不一定有份，當局已透過金管局向合適的支付平台營運商舉辦簡介會，會視乎平台的廣泛性等因素，決定是否引入這些平台。


要求申明過去兩年逗留香港


　　被問到已登記市民如已移民的安排，王學玲表示，設計消費券計劃時已有考慮到相關問題，會要求在申請表指明過去兩年有逗留在香港，但沒有定義申請人是否移民，會確保收到消費券人士符合留港條件，需在香港消費，惠及香港商戶。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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