車股續受累斷鏈危機 比亞迪股價再急插

近日俄烏戰事引發汽車產業鏈斷鏈危機，芯片生產遭擾亂，加劇本已存在的芯片短缺問題，有車廠因零部件遲遲不到位停產，特斯拉(Tesla)、大眾、比亞迪(01211)等一線巨頭企業也紛上調車價，汽車股尤其估值高的，難免成為跌市中「優先」沽貨目標，就算有再好的消息看來也難以沖喜。昨日(7日)俄烏第三輪談判未見實質進展，近日雖有中國駐美大使秦剛訪Tesla加州廠房晤行政總裁馬斯克(Elon Musk)，發改委又指今年重點解決芯片短缺問題，惟獲大行唱好的比亞迪今日(8日)卻再急跌8%，而2月銷售按月下跌逾四成的吉利汽車(00175)亦挫半成，造車新勢力小鵬汽車(09868)更再插近一成創上市新低。

(比亞迪網頁截圖)



秦剛訪Tesla加州廠房晤馬斯克 兩人皆指中美應在低碳領域合作

秦剛上周四(3日)到訪美國電動車巨頭Tesla位於美國加州弗里蒙特的工廠，由馬斯克親自接待導覽，兩人並進行深入對話。秦剛就Tesla在中國取得良好業績表示祝賀，並指中國正力爭在2060年前實現碳中和，在此過程中，中美應共同努力，互利合作，為人類可持續發展作出貢獻，Tesla就是成功的故事。秦剛強調各國應同舟共濟，應對人類面臨的共同挑戰，這正是國家主席習近平提出推動建設人類命運共同體的題中之義。馬斯克則表示，人類同處一個星球，應和睦相處，面對全球性挑戰，要攜手應對，又指中美兩國在新能源利用和電動汽車等綠色低碳領域合作潛力巨大，中國人民勤勞、智慧、實幹，Tesla與中國的合作順利、成功。



其實，自Tesla上海工廠於2019年底投產以來，中國已成為Tesla日益重要的市場，馬斯克對於中國市場自然相當重視。而上海工廠的年產能為45萬輛，該工廠生產的許多車輛都出口到海外市場，Tesla去年在全球銷售的車款中大約有一半是在上海工廠生產的。

發改委：今年重點解決芯片短缺 保持產業鏈供應鏈安全穩定

另外，發改委副主任林念修表示，去年因為多種因素的影響，芯片在全球一度出現供應短缺，今年要重點解決汽車等製造業領域芯片短缺問題。

他又指，保持產業鏈供應鏈安全穩定，是構建新發展格局的戰略要求，事關國家長遠發展和長治久安。目前，經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨不少困難挑戰，做好今年工作需要付出艱苦努力。下一步，發改委將會同有關部門紮實推進保鏈穩鏈工作。

吉利銷量按月減少46% 廣汽銷量按月跌近40%



另一方面，近日車企都陸續公布2月份銷售成績，其中吉利汽車公布，集團於今年2月之總銷量為78478部，較去年同期增長約2%，惟較今年1月減少約46%，主要受車身電子穩定系統(ESP)芯片供應短缺和春節假期影響。今年首兩月銷量按年跌4%至約22.5萬部。新能源汽車表現相對理想，2月銷售14501部，按年增7.25倍、按月少19%。



另廣汽(02238)公布，2月汽車產量為15.19萬輛，按年增長46.16%，2022年累計產量為37.05萬輛，按年增長25.28%；2022年2月汽車銷量為14.35萬輛，按年增長36.47%，惟按月跌近40%，2022年累計銷量為38.07萬輛，按年增長18.06%。其中，新能源車埃安銷量增1.6倍至8526輛，首兩月售出24557輛，按年增1.3倍。

大和：看好比亞迪電池對外出貨量及自家芯片供應能力

此外，大和近日發表研究報告，予比亞迪「買入」評級，由於預期2022年公司電池對外出貨量顯著，並看好其自家芯片供應能力，以及新能源汽車銷售。大和稱，留意到某鋰離子電池(LIB)製造商表示，降低3月鋰電池負極採購目標一成，相信下調採購目標可能為應對碳酸鋰(LiCO3)價格上升，而非行業需求下降，但在製造商消費庫存之前，行業或出現短期放緩。另一方面，由於俄羅斯向全球出口鎳，在制裁之下，代工商或對不含鎳的鋰電池興趣增加。



安信國際亦維持比亞迪「買入」評級，看好其電動化的領先優勢和全產業鏈的布局優勢，予目標價340元。安信國際指比亞迪2月核心車型銷量表現優異，22年仍有大量新車上市，在手訂單充裕，銷量有望不斷創出新高。而2月新能源銷量佔比達到97%，燃油車佔比僅為3%，相信未來燃油車將逐步被淘汰。另受成本上升和補貼退坡影響，比亞迪已經上調產品價格。中信證券亦稱，比亞迪2月新能源車銷量大幅領跑行業，另其動力電池外供加速、儲能電池出貨提升，供應鏈價值凸顯。



黃瑋傑：吉利今年銷售難達標 料股價繼續跑輸同業





輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，看吉利股價表現已可見市場已預期其銷售差，料吉利股價會繼續跑輸其他車股，而自從去年未達銷售目標後，吉利今年開局差，市場對於其能否完成今年165萬部銷售目標感懷疑失望，每個月平均要賣137500部才可達標，但吉利首兩個月只賣出186000部左右，預料未來要追得很辛苦。至於吉利新能源汽車2月賣到過萬部比預期稍好，但要看佔比，比亞迪九成以上都是新能源車，相反吉利有九成以上都是傳統燃油汽車。總之買入車股也應揀首選，嫌首選估值貴也可揀次選，但吉利連次選要求也達不到，估值便宜並非賣點。

比亞迪半日收市跌8.32%報186.3元，連跌5日，累計跌幅22.5%，成交19.11億元。吉利則跌5.29%報11.46元，同樣連跌5日，累計跌幅20.97%，成交5.41億元。另廣汽跌1.66%報6.51元，長汽(02333)跌4.5%報12.3元，小鵬汽車跌9.98%報101.9元，理想汽車(02015)跌3.84%報100.3元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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