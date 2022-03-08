郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，受到美股急跌，俄烏局勢緊張加上本港第五波疫情，港股形勢逆轉，恒指已跌穿2020年３月低位21139點，具防守支持已退至2萬點大關。目下市況紛亂，市場資金傾向避險，散戶宜持盈保泰，手持現金靜待低吸機會。

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