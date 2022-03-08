《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債 滬指低位收市擊穿三千三

全國兩會舉行期間，滬深股市周一（7日）罕有地維穩失效急挫，周二（8日）早開市力保不失，白酒股獨力支撐，惟盤中有色及煤炭板塊突然崩跌，引發大市連續第二日急跌，滬綜指跌幅快速放大，半日收市前一度暴跌超過2.5%，低見3288.42點，不過在午後開市不久跌幅快速收窄至小於1%。

（資料圖片）

不過隨著歐盟擬對俄羅斯進一步加大制裁，海外大宗商品價格暴漲，恐引發新一輪供應鏈危機，恒指周二早一度漲超過1%，午後倒跌超過1%，拖累滬綜指跌幅重新擴大，更在接近全日最低位收市，跌幅為2.35%，報3293.53點，是2020年11月以來首度跌穿三千三；深成指全日跌2.62%，繼續刷新超過一年半新低，創業板指同跌1.8%。



恐慌情緒持續在資本市場蔓延，外資周二通過陸股通淨流出86.99億元（人民幣．下同），流出規模續創自1月28日以來逾一個月新高，且是連續兩日淨流出。兩市全日成交11099億元，按日增8.3%，連續第四日成交過萬億。



今日新聞精選



1. 國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，及匈牙利外長西雅爾多通電話，討論烏克蘭局勢。王毅向博雷利表示，中方對烏克蘭局勢感到痛惜，重申制裁解決不了問題，當務之急是要避免人道主義危機，鼓勵俄烏雙方和談，希望看到歐方同俄方就歐洲安全問題進行全面、認真的對話。博雷利表示，歐方支持通過談判解決問題，希望中方發揮作用促成停火。王毅向西雅爾多表示，希望歐方秉持戰略自主精神，在解決烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上，發揮更積極主動作用。西雅爾多表示，匈牙利感謝中方為避免烏克蘭局勢進一步升級所作的努力。此外，被問及中國會否主動對俄烏戰事進行斡旋，外交部發言人趙立堅表示，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，願繼續為勸和促談發揮建設性作用，也願意在需要的時候同國際社會一道開展必要的斡旋。



2. 內地新冠疫情仍未受控，涉及14個省份出現本土疫情。國家衛健委公布，3月7日，全國確診者新增確診325宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例175宗在本土確診病例，廣東東莞市是重災區，深圳亦連日確診兩位數的本土病例。在周一（7日）的深圳疫情防控新聞發布會上，市衛健委二級巡視員林漢城介紹，目前在院病例感染的基本為Omicron，大部分為輕症患者，少部分為普通型或無症狀，無重型或危重型。值得關注的是，此次疫情中兒童約佔病例總數的20%。針對近期內地疫情，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨在微博貼文稱，應探索更智慧的動態清零模式。此外，科技部部長王志剛兩會期間介紹了疫情防控期間科技部為人民群眾生命健康提供的科技保障。同時他提到，對於不斷變異的新冠病毒，中國正在積極研發廣譜藥。



3. 在十三屆全國人大五次會議「部長通道」上，工信部部長肖亞慶表示，近期對重點地區、重點行業和重點企業進行了密切跟蹤和調查，從分析了解的數據來看，應該說1－2月份經濟平穩運行的態勢是十分明顯的。但與此同時，在工業經濟平穩運行中還有不少困難和問題，比如原材料價格上漲，交通運輸費用提升，疫情散發後出現一些不暢通的地方，還有外部環境變化，都不可避免造成了影響。接下來首要就是要把各項政策扎實落實到位，同時，要打通產業鏈供應鏈的堵點，比如大宗原材料供應問題，關鍵零部件的供應問題，要做實各項工作，使得供應鏈暢通、產業鏈完整，發揮好產業門類齊全優勢。肖亞慶又提到，目前中國已建成5G基站142.5萬個，今年有望突破200萬個。要繼續加大對關鍵核心技術的攻關力度，同時考慮下一代移動通信技術（6G）演進方向部署技術研究。



4. 第十三屆全國人民代表大會第五次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長周強表示，今年堅決依法反制外國對中國企業和公民實施的「長臂管轄，捍衛國家主權和司法管轄權寸步不讓。將加強反壟斷、反暴利、反不正當競爭司法，支持和引導資本規範健康發展。從嚴懲治非法集資、洗錢等金融犯罪，切實維護金融安全。他指出，2021年，最高人民法院審結案件2.87萬件，地方各級法院審結、執結案件3010.4萬件，結案標的額8.3萬億元。審結涉黑涉惡犯罪案件3409件1.83萬人。依法懲治腐敗犯罪。審結貪污賄賂、瀆職等案件2.3萬件2.7萬人。與此同時，起訴金融犯罪同比上升3.3%；持續加大懲治侵犯知識產權犯罪力度，起訴1.4萬人，同比上升15.4%。全國人大常委會工作報告顯示，根據年度立法工作計劃，2022年預安排審議40件法律案。



5. 財政部表示，考慮當前與長遠，在今年實施新的組合式稅費支持政策的情況下，經按程序批准，今年安排特定國有金融機構和專營機構上繳了2021年以前形成的部分結存利潤。這些資金安排用於大幅增加對地方轉移支付，幫助地方財政特別是縣區財政緩解減收壓力。上述轉移支付資金將納入直達機制管理，快速精准直達市縣基層、直接惠企利民。此外，銀保監消費者權益保護局日前發布《關於2021年第四季度銀行業消費投訴情況的通報》顯示，去年第四季度，銀保監及其派出機構共接收並轉送銀行業消費投訴90595件，較2021年第三季度環比增長3.8%。另據中國長城資產管理表示，該公司2021年累計收購金融不良資產債權規模1147億元，開展非金融不良資產業務規模215億元。2022年，公司將加快做好「匯達資產包」的管理處置工作，同時，將研究設立破產重整基金、雙碳戰略基金、風險化解基金、產業結構調整基金等四大主業引領基金，大力拓展基於不良資產主業的特色化投資投行業務。



6. 中美利差2月一度收窄至69個基點，為2019年3月底以來新低，外資逾3年來首次減持人民幣債券。根據中債登數據計算，境外機構投資者2月減持中國銀行間債券669億元，是2018年11月以來首次減持。其中，減持中國國債354億元，是去年3月以來首次減持。數據還顯示，2月境外機構減持政策性金融債285億元，為連續第二個月減持，期末中債登政金債託管餘額為10450億元；期末境外機構中債登國債託管餘額為24835億元，期末境外機構中債登債券託管餘額36666億元。此外，人民銀行宏觀審慎管理局發布文章《金融攜手粵港澳，助力大灣區高質量發展》指出，截至2021年末，已有近千家優質企業享受政策紅利，2021年大灣區內跨境人民幣結算規模達3.8萬億元，人民幣成為大灣區內第一大跨境結算幣種。於2021年，深圳市政府在香港發行39億元綠色債券，廣州及中山等地多家企業也成功在港澳地區發行綠色債券。



7. 俄烏第三輪談判無重大進展，歐洲對俄羅斯的制裁勢再升級，大宗商品又炒過。其中最瘋狂的當屬金屬鎳，倫鎳觸最新觸10萬美元／噸關口，日內漲超103%，繼續創歷史新高。滬鎳價格亦連日水漲船高，截至今日滬鎳期貨連錄兩個漲停板，累計升幅超過25%。業內指，如果周二晚（夜間交易時段屬於次日，即3月9日）滬鎳期貨再次漲停，漲停板幅度將擴至17%，估計很多客戶就扛不住了。而一位華北地區期貨公司人員透露，目前已經有一些滬鎳期貨爆倉的情況，因為市場缺乏流動性，如果今晚滬鎳期貨再次出現漲停，爆倉情況將會增加。另內媒報道，鎳價急漲下，全球最大鎳及不鏽鋼生產商青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。青山集團正是華友鈷業(滬:603799)開發鎳項目的合作方，後者今日盤中閃崩跌停。



8. 雖然美匯指數漲破99關，周二的人民幣中間價仍在兩連跌後大幅反彈近300點，即期匯率（CNY）跟隨高開33點子，全日漲42點，收報6.3141，錄兩連揚且創一周最高。瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤最新觀點稱，近期國際局勢情況下美元料堅挺，人民幣兌一籃子貨幣升值，但隨著中國外貿順差減弱及中美利差收窄，人民幣年底料貶至6.5。此外，中國外匯儲備連續十個月企在3.2萬億美元上方，當前規模總體處於2016年以來的高位區間，民生銀行首席研究員溫彬表示，就貿易和跨境資本流動而言，當前外需保持較好態勢。與此同時，近期嚴峻的烏克蘭局勢導致金融市場波動加劇，跨境資金波動有所加大，但2月北向資金仍保持小幅淨流入態勢，有助於外儲規模保持穩定。

撰文：經濟通中國組

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